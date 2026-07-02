Χριστοφίδης [ΑΚΕΛ] για Υφ. Πολιτισμού: «Πολλές οι εκκρεμότητες στον πολιτισμό, καμία συγκεκριμένη απάντηση»

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 12:02

«Το θέμα του καθεστώτος του καλλιτέχνη δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Έχει να κάνει με τα εισοδήματα των ανθρώπων, με τις συντάξεις και τη διασφάλιση που θα έχουν όταν θα βγουν στη σύνταξη»

Για σημαντικές εκκρεμότητες στον τομέα του πολιτισμού και έλλειψη συγκεκριμένων απαντήσεων από το Υφυπουργείο Πολιτισμού έκανε λόγο ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δήλωσή του μετά τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία παρέστη η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, ο χώρος του πολιτισμού βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, καθώς, όπως είπε, πολλοί καλλιτέχνες «εξευτελίζονται καθημερινά», δεν έχουν επαρκή εισοδήματα, εγκαταλείπουν το επάγγελμά τους, ενώ θεατρικές παραστάσεις αναβάλλονται και καλλιτεχνικά σχήματα διαλύονται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος στο καθεστώς του καλλιτέχνη, σημείωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί αποσύρθηκε πριν από έναν χρόνο και υποστήριξε ότι ούτε κατά τη χθεσινή συνεδρία το Υφυπουργείο Πολιτισμού ήταν σε θέση να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την επαναφορά του.

«Το θέμα του καθεστώτος του καλλιτέχνη δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Έχει να κάνει με τα εισοδήματα των ανθρώπων, με τις συντάξεις και τη διασφάλιση που θα έχουν όταν θα βγουν στη σύνταξη. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που, σήμερα, καλλιτέχνες εγκαταλείπουν το λειτούργημά τους και ψάχνουν να κάνουν κάτι άλλο», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι πολλές παραστάσεις έχουν ήδη αναβληθεί, επειδή δεν έχει δοθεί απάντηση για το αν θα τύχουν οικονομικής στήριξης.

«Ο κόσμος του πολιτισμού απογοητεύεται. Κουράστηκε να περιμένει, να παρακαλεί, να εκλιπαρεί, να ρωτά κάθε μέρα, να κάνει εκατό τηλεφωνήματα και να μην παίρνει απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ υπέδειξε στην Υφυπουργό Πολιτισμού την ανάγκη να προωθηθούν άμεσα τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα.

«Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άλλωστε, η παρούσα κυβέρνηση οδεύει προς τη λήξη της θητείας της», δήλωσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοφίδης υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και διαβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να πιέζει για την επίλυση των προβλημάτων του χώρου.

«Ο τόπος μας διέρχεται σήμερα μια πρώτιστα αξιακή, πολιτιστική, ηθική κρίση και χωρίς τη στήριξη του πολιτισμού, αλλά και τη στήριξη του πολιτισμού προς την πατρίδα και την κοινωνία, δύσκολα θα βγούμε από αυτή», κατέληξε.