Κασσιανίδου: «Η επένδυση στον πολιτισμό δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 15:12

«Ο πολιτισμός βρίσκει το αληθινό του νόημα όταν ανοίγει δρόμους προς τη δημιουργία, τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την ελπίδα», δήλωσε η υφυπουργός.

«Η επένδυση στην τέχνη, στο θέατρο, στη μουσική και στην παράδοση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη πνευματικής θωράκισης και κοινωνικής συνοχής», δήλωσε η υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά το βράδυ της 1ης Ιουλίου 2026, στην τελετή έναρξης των «Βραδιών Πολιτισμού 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο Θέατρο του Λυκείου Αραδίππου.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Κασσιανίδου χαρακτήρισε τις «Βραδιές Πολιτισμού» ως έναν από τους σημαντικότερους και καταξιωμένους πολιτιστικούς θεσμούς της επαρχίας Λάρνακας, σημειώνοντας ότι η διοργάνωση αποδεικνύει πως «η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες παραγωγής και διάχυσης πολιτισμού στο νησί μας».

Όπως ανέφερε, «σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η επένδυση στην τέχνη, στο θέατρο, στη μουσική και στην παράδοση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη πνευματικής θωράκισης και κοινωνικής συνοχής».

Η υφυπουργός συνεχάρη τον δήμαρχο Αραδίππου, Χριστόδουλο Πάρτου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου, σημειώνοντας ότι «με αφοσίωση, μεράκι και ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό προσφέρετε κάθε χρόνο στους δημότες και σε επισκέπτες από όλη την Κύπρο ποιοτικές επιλογές καλλιτεχνικών δράσεων που ψυχαγωγούν και εκπαιδεύουν».

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του γεγονότος ότι οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες του Δήμου Αραδίππου, δίνοντας, όπως είπε, την ευκαιρία σε όλους τους δημότες να συμμετέχουν στη γιορτή του πολιτισμού, αλλά και στους επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά, επισημαίνοντας ότι «η καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μας και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Φωτογραφία: Ιάκωβος Χατζησταύρου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συμμετοχή της Χορωδίας της Σχολής Κωφών στην εναρκτήρια εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «απόψε θα δούμε από πρώτο χέρι τη θετική επίδραση της τέχνης, όταν είναι συμπεριληπτική, και τη δύναμή της να ενώνει και να μας συγκινεί».

Όπως ανέφερε, το Υφυπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι «ο πολιτισμός βρίσκει το αληθινό του νόημα όταν ανοίγει δρόμους προς τη δημιουργία, τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την ελπίδα», γι' αυτό και στηρίζει δράσεις που προάγουν την πολιτιστική καλλιέργεια και διασφαλίζουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων στον πολιτισμό.

Φωτογραφία: Ιάκωβος Χατζησταύρου.

Οι φετινές «Βραδιές Πολιτισμού» ξεκίνησαν με τη μουσική παράσταση «Τραγούδια που αγαπήσαμε πολύ», υπό τη μουσική επιμέλεια του Άριστου Μοσχοβάκη, με τη συμμετοχή των Χορωδιών του Δήμου Αραδίππου υπό τη διεύθυνση των μαέστρων Δρος Μιχάλη Παγώνη και Αικατερίνης Ασφούρα, της Σχολής Χορού «Αντάμα» και της Χορωδίας της Σχολής Κωφών.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η κ. Κασσιανίδου ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του μήνα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το κοινό θα αγκαλιάσει και φέτος τον θεσμό με ενθουσιασμό.