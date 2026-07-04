Αλλάζει όψη ο Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας - Παρουσιάζεται στις 10 Ιουλίου ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Δημοσιεύθηκε 04.07.2026 11:01

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αφορά την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη του Δημοτικού Κήπου Λευκωσίας, ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού και ιστορικού τοπόσημου της πρωτεύουσας.

Ο Δήμος Λευκωσίας διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τη διεξαγωγή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που αφορά την «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λευκωσίας», καλώντας το κοινό να ενημερωθεί για το περιεχόμενο, τους στόχους και το πρόγραμμα της διαδικασίας.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 18.00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11).

Σύμφωνα με τον Δήμο, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αφορά την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη του Δημοτικού Κήπου Λευκωσίας, ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού και ιστορικού τοπόσημου της πρωτεύουσας.

Η ενημερωτική εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης για τις βασικές παραμέτρους του διαγωνισμού, καθώς και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.