Πολιτιστική Αποκέντρωση: Για «πολιτιστικό εμπαιγμό» κάνει λόγο το ΑΚΕΛ για τις καθυστερήσεις των αποτελεσμάτων - Χάθηκε ήδη ένας μήνας

Δημοσιεύθηκε 08.07.2026 15:26

Μία εβδομάδα μετά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το ΑΚΕΛ επιμένει στο ζήτημα των καθυστερήσεων για το πρόγραμμα «Πολιτιστική Αποκέντρωση», σημειώνοντας ότι έχει ήδη χαθεί ένας μήνας από την προβλεπόμενη έναρξη των δράσεων - Οι εξηγήσεις που έδωσε το Υφ. Πολιτισμού για τις διαδικασίες αξιολόγησης και το ευρύτερο ντόμινο εκκρεμοτήτων

Με νέα δημόσια παρέμβαση επανέρχεται το ΑΚΕΛ στο ζήτημα των καθυστερήσεων στα χορηγικά προγράμματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κάνοντας λόγο για «πολιτιστικό εμπαιγμό» με αφορμή τη μη ανακοίνωση, μέχρι σήμερα, των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Πολιτιστική Αποκέντρωση», παρότι, σύμφωνα με την προκήρυξή του, οι δράσεις προβλεπόταν να ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου 2026. Η νέα παρέμβαση έρχεται μία εβδομάδα μετά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής, όπου το Υφυπουργείο Πολιτισμού παρέθεσε τις εξηγήσεις του για τις καθυστερήσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση των εκκρεμών αποτελεσμάτων ή την προκήρυξη των επόμενων προγραμμάτων.

Με ανάρτησή του, ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτισμού του Τομέα Πολιτισμού του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, αναφέρει ότι την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026 δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του προγράμματος, διερωτώμενος πότε θα γίνει η απαραίτητη προεργασία και πότε θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις ενός προγράμματος που, όπως σημειώνει, είναι κατά βάση καλοκαιρινό.

«Ούτε τα στοιχειώδη πλέον δεν κάνουν. Πότε θα γίνει προεργασία, πότε θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις για ένα πρόγραμμα κατά βάση καλοκαιρινό; Κανένας σεβασμός στις διαδικασίες. Πρωτίστως, κανένας σεβασμός στους ανθρώπους», αναφέρει χαρακτηριστικά, διερωτώμενος μέχρι πότε θα συνεχιστεί, όπως υποστηρίζει, «ο εμπαιγμός σε βάρος των Κυπρίων δημιουργών και των ανθρώπων στις κοινότητες που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις».

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του ΑΚΕΛ και συζήτηση στη Βουλή

Το ζήτημα των καθυστερήσεων στο πρόγραμμα «Πολιτιστική Αποκέντρωση» είχε αναδείξει ήδη από την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2026 το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το θέμα επανήλθε την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής, από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ και μέλος της Επιτροπής, Χρίστο Χριστοφίδη, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις εκκρεμότητες στον χώρο του πολιτισμού. Απαντώντας, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι υπήρχαν ορισμένες καταγγελίες κατά του Υφυπουργείου και έλαβαν μερικές παρατηρήσεις από την Ελεγκτική, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης, την ανάγκη εναλλαγής των μελών τους, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και διαδικαστικά ζητήματα.

Όπως είπε, το Υφυπουργείο προχώρησε σε αλλαγές, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, ενώ αναγνώρισε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης, τις οποίες χαρακτήρισε αδυναμία που επιχειρείται να διορθωθεί μέσω της αναβάθμισης της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων.

Κατά τη συνεδρία, ωστόσο, δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα της «Πολιτιστικής Αποκέντρωσης» ή πότε θα προκηρύσσονταν τα επόμενα χορηγικά προγράμματα.

Παραμένουν οι εκκρεμότητες

Μία εβδομάδα μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, πέρα από τα αποτέσματα του προγράμματος «Πολιτιστικής Αποκέντρωσης» δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ούτε το νέο χορηγικό πρόγραμμα «Νόστος», το οποίο η υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, είχε προαναγγείλει ότι θα δημοσιευόταν μέχρι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026.

Επιπλέον, εκκρεμεί και η δημοσίευση της ανοικτής πρόσκλησης για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026, γεγονός που οδήγησε τη Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών να δημοσιοποιήσει ένα υποθετικό ανοικτό κάλεσμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν συνέχεια ενός εξαμήνου αντιδράσεων από καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς για τις καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», που αφορά σχεδόν το σύνολο των πεδίων του πολιτιστικού τομέα, καθώς οι καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είχαν ως συνέπεια να χαθεί μεγάλο μέρος των δράσεων που είχαν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026.