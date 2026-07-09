Πάολα Ρεβενιώτη: Απεβίωσε μία εμβληματική μορφή του κουήρ ακτιβισμού - Η ζωή, το έργο και το αποτύπωμά της στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 14:10

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, η Πάολα Ρεβενιώτη, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, φωτογράφος, εκδότρια, δημιουργός ντοκιμαντέρ και ακτιβίστρια, η οποία άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην Κύπρο, μέσα από την έκθεση «Διόρθωση», που βρέθηκε στο επίκεντρο μίας από τις πιο ηχηρές υποθέσεις λογοκρισίας στη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία του τόπου.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησαν με κοινή ανακοίνωσή τους η Δανάη Μαραγκουδάκη, η Ελίζα Τριανταφύλλου και ο Βασίλης Θανάσης, αναφέροντας ότι η Πάολα Ρεβενιώτη πέθανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

«Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το ΚΡΑΞΙΜΟ, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Η Ρεβενιώτη υπήρξε πρωτοπόρος του ελληνικού τρανς κινήματος ήδη από τη δεκαετία του 1970. Εργάστηκε για χρόνια ως εργάτρια του σεξ, σε μία εποχή κατά την οποία οι τρανς άνθρωποι βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας, μετατρέποντας τη δική της εμπειρία σε πολιτική διεκδίκηση. Το 1981 ίδρυσε το περιοδικό ΚΡΑΞΙΜΟ, μία από τις πρώτες εκδόσεις στην Ελλάδα αφιερωμένες στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ενώ συμμετείχε στις πρώτες διοργανώσεις του Athens Pride και αργότερα στράφηκε στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης, καταγράφοντας ιστορίες ανθρώπων που ζούσαν στο περιθώριο.

Δεν σταμάτησε ποτέ να παρεμβαίνει

Μέχρι και τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της παρέμενε ενεργή στον δημόσιο διάλογο. Μέσα από τις αναρτήσεις της σχολίαζε ζητήματα που την απασχολούσαν επί δεκαετίες, από τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις στο εσωτερικό του ίδιου του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.

Σε μία από τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις της, τον Ιούνιο, έγραφε ότι η ίδια και άλλες τρανς γυναίκες είχαν βιώσει «περιφρόνηση, ρατσισμό και μίσος» από ανθρώπους που σήμερα διαμαρτύρονται για αποκλεισμούς, αποδεικνύοντας ότι μέχρι το τέλος διατήρησε τον αιχμηρό και ασυμβίβαστο δημόσιο λόγο που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή της.

Η έκθεση της «Διόρθωση» που λογοκρίθηκε στην Κύπρο

Η σχέση της Πάολας Ρεβενιώτη με την Κύπρο συνδέθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές υποθέσεις γύρω από την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το 2014 βρέθηκε στη Λευκωσία για την έκθεση φωτογραφίας «Διόρθωση», η οποία παρουσιάστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων. Λίγες ώρες μετά τα εγκαίνιά της, η Αστυνομία κατέσχεσε μέρος των έργων, έπειτα από καταγγελίες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό κόσμο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς του πολιτισμού.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες δημόσιες συζητήσεις για τα όρια της λογοκρισίας, της δημόσιας ηθικής και της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Κύπρο. Οι φωτογραφίες επιστράφηκαν αργότερα, ενώ το 2015 η έκθεση παρουσιάστηκε εκ νέου στο NiMAC, με την ίδια την Πάολα Ρεβενιώτη να επιστρέφει στην Κύπρο.