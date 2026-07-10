ΕΚΑΤΕ: Καταγγελία για χειρισμό ιδιωτικού εργαστηρίου τέχνης - Ζητά από ΥΠΑΝ έρευνα και διακριτό θεσμικό πλαίσιο

Δημοσιεύθηκε 10.07.2026 11:54

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί εσωτερικά, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι αρχές της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και του επαγγελματικού σεβασμού κατά την άσκηση των καθηκόντων των αρμόδιων λειτουργών.

Έρευνα για τον χειρισμό καταγγελίας που αφορά ιδιωτικό εργαστήριο τέχνης και άμεσο θεσμικό διάλογο για το καθεστώς λειτουργίας των εργαστηρίων ζητά το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), καλώντας την Πολιτεία να θεσπίσει διακριτό πλαίσιο λειτουργίας για τα εργαστήρια τέχνης και δημιουργικής απασχόλησης.

Με επιστολή που απέστειλε προς την υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης, το ΕΚΑΤΕ εκφράζει έντονες ανησυχίες τόσο για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας όσο και για την αντιμετώπιση των επαγγελματιών του χώρου.

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτέλεσε καταγγελία μέλους του, η οποία αφορά τον χειρισμό ιδιωτικού εργαστηρίου τέχνης από λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί εσωτερικά, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι αρχές της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και του επαγγελματικού σεβασμού κατά την άσκηση των καθηκόντων των αρμόδιων λειτουργών. Όπως σημειώνει, η εφαρμογή της νομοθεσίας οφείλει να γίνεται με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες αχρείαστης ψυχολογικής ή επαγγελματικής πίεσης.

Το ΕΚΑΤΕ εκφράζει επίσης ανησυχία για αναφορά που, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε από λειτουργό του Υπουργείου ότι «θα ακολουθήσουν και άλλα εργαστήρια», εκτιμώντας ότι μια τέτοια διατύπωση δημιουργεί εύλογη ανασφάλεια στον κλάδο και αναδεικνύει την ανάγκη επανεξέτασης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ζητά διακριτό θεσμικό πλαίσιο

Στην επιστολή του υπογραμμίζει ότι τα εργαστήρια τέχνης και δημιουργικής απασχόλησης αποτελούν μια διακριτή κατηγορία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών χώρων, με διαφορετική φύση, λειτουργία και σκοπό από τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Επισημαίνει ακόμη ότι η κυπριακή νομοθεσία ήδη προβλέπει ειδικό καθεστώς για άλλες μορφές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως οι σχολές χορού, τα ωδεία και τα θεατρικά εργαστήρια.

Για τον λόγο αυτό ζητά την έναρξη θεσμικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του χώρου, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, θεωρώντας ότι οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται πρωτίστως στον χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Τα αιτήματα του ΕΚΑΤΕ

Μεταξύ άλλων, το Επιμελητήριο ζητά:

τον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων που θα διαχωρίζουν τα εργαστήρια τέχνης και δημιουργικής απασχόλησης από τα ιδιωτικά φροντιστήρια, λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδόν των χώρων, τον αριθμό των μαθητών, τη φύση των δραστηριοτήτων και τον τρόπο λειτουργίας τους, με αναφορά και στο μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα,

την αναγνώριση των χώρων δημιουργικής απασχόλησης ως πολιτιστικών δομών, με υπαγωγή τους στην αρμόδια υπηρεσία για θέματα πολιτισμού,

την προσαρμογή των πολεοδομικών και τεχνικών απαιτήσεων στις ιδιαιτερότητες των εργαστηρίων τέχνης, ώστε να μην εφαρμόζονται αδιακρίτως προδιαγραφές που αφορούν μεγαλύτερες εκπαιδευτικές μονάδες ή ιδιωτικά φροντιστήρια,

τη θέσπιση διαδικασίας συμμόρφωσης, ώστε οι ιδιοκτήτες εργαστηρίων να λαμβάνουν αρχικά σχετική ειδοποίηση και εύλογο χρονικό διάστημα για να ανταποκριθούν στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών πριν από την επιβολή οποιωνδήποτε διοικητικών μέτρων.

Παράλληλα, το ΕΚΑΤΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίστηκε η συνάδελφός τους, τονίζοντας ότι κάθε έλεγχος ή διοικητική διαδικασία πρέπει να διενεργείται με επαγγελματισμό, σεβασμό και ευαισθησία, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση αδικαιολόγητης ψυχολογικής επιβάρυνσης στους επηρεαζόμενους επαγγελματίες.

Καταλήγοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΤΕ ζητά συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και να εξευρεθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο τη νομιμότητα όσο και τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων τέχνης και δημιουργικής απασχόλησης.