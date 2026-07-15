Η κυπριακή παράδοση ως «όπλο» πολιτιστικής διπλωματίας από τον CYS

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 09:06

Το λογότυπο της διοργάνωσης ήταν εμπνευσμένο από το σταυρόσχημο σύμβολο του Πωμού, ένα αρχαίο κυπριακό έμβλημα που συμβολίζει τη φιλία, τη φιλοξενία, τη μακραίωνη ιστορία και τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού.

Την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδοσιακές τέχνες και τη σύνδεσή τους με τη σύγχρονη καινοτομία ανέδειξε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της φιλοξενίας των Γενικών Συνελεύσεων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC.

Μέσα από ζωντανές παρουσιάσεις Λευκαρίτικων κεντημάτων, Φυθκιώτικων υφαντών και παραδοσιακής χαλκουργίας, ο CYS πρόβαλε τον πολιτιστικό πλούτο της Κύπρου, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο των κυπριακών προτύπων στη διαφύλαξη και τη συνέχιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, οι Γενικές Συνελεύσεις λειτούργησαν και ως πλατφόρμα προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου. Το λογότυπο της διοργάνωσης ήταν εμπνευσμένο από το σταυρόσχημο σύμβολο του Πωμού, ένα αρχαίο κυπριακό έμβλημα που συμβολίζει τη φιλία, τη φιλοξενία, τη μακραίωνη ιστορία και τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου προγράμματος, ο CYS συνεργάστηκε με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, φιλοξενώντας τεχνίτες οι οποίοι παρουσίασαν ζωντανά παραδοσιακές τέχνες, όπως τα Λευκαρίτικα κεντήματα και τα Φυθκιώτικα υφαντά.

Φωτ.: Larnaka Tourism.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα δύο αυτά στοιχεία της παραδοσιακής κυπριακής χειροτεχνίας προστατεύονται μέσω κυπριακών προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από τον CYS.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη μετάδοση των παραδοσιακών δεξιοτήτων στις νεότερες γενιές. Μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο συμμετείχαν στην παρουσίαση σύγχρονων τρόπων αξιοποίησης των Φυθκιώτικων υφαντών, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και το όραμα της νέας γενιάς και δείχνοντας πώς η παράδοση μπορεί να εμπνεύσει τη σύγχρονη έκφραση.

Το πρόγραμμα ανέδειξε επίσης την αξία της τυποποίησης στην Κύπρο, μέσα από την παρουσίαση του πρώτου κυπριακού προτύπου στον τομέα της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο αφορά το τάλαντο χαλκού από το αρχαίο Μάριον.

Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από ζωντανή επίδειξη από μάστορα χαλκουργό. Σύμφωνα με τον CYS, η δράση αυτή προσέφερε στους συνέδρους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μακραίωνη μεταλλουργική και χειροτεχνική παράδοση της Κύπρου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ιστορικές ρίζες της τυποποίησης στο νησί.

Παράλληλα με το πολιτιστικό πρόγραμμα, ο CYS ενίσχυσε τον ρόλο του ως φορέα συνεργασίας και διαλόγου στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου αποτέλεσαν ευκαιρία για την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, καθώς και για την προώθηση και περαιτέρω εξέλιξη Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του CYS και εταίρων οργανισμών, αλλά και μεταξύ άλλων εθνικών οργανισμών τυποποίησης σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαφές αυτές ενίσχυσαν τη θέση του CYS ως ενεργού και αξιόπιστου εταίρου στην ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να συμβάλλει στη στρατηγική συνεργασία και στον θεσμικό διάλογο.

Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων παρείχαν, επίσης, πλαίσιο δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, ενισχύοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση νέων ρυθμιστικών, τεχνολογικών και αγοραίων προκλήσεων.

«Η κυπριακή τυποποίηση δεν αφορά μόνο την τεχνική εναρμόνιση, αλλά και τη διατήρηση της παράδοσης, την προώθηση της καινοτομίας και τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη βιομηχανία και τον σχεδιασμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση του CYS.