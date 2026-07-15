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Στον EACEA η τελική απόφαση για τα €2 εκατ. της Μπιενάλε Βενετίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 12:12
Στον EACEA η τελική απόφαση για τα €2 εκατ. της Μπιενάλε Βενετίας

H εισήγηση ακολούθησε αξιολόγηση των εξηγήσεων της Μπιενάλε για τη συμμετοχή της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους οφείλει να υπηρετεί τις δημοκρατικές αξίες.

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, EACEA, βρίσκεται πλέον η τελική απόφαση για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ προς την Μπιενάλε Βενετίας, μετά την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόσυρσή της λόγω της διαμάχης γύρω από τη συμμετοχή της Ρωσίας στη διοργάνωση.

Όπως επαναφέρει το ARTnews, επικαλούμενο το Art Journal, η υπόθεση αφορά την επιστροφή του Ρωσικού Περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση, μετά το κλείσιμό του στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, είχε αναφέρει ότι η εισήγηση ακολούθησε αξιολόγηση των εξηγήσεων της Μπιενάλε για τη συμμετοχή της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους οφείλει να υπηρετεί τις δημοκρατικές αξίες.

Η Μπιενάλε, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τη στάση της, σημειώνοντας ότι ακολούθησε τους διεθνείς κανόνες και ότι το ρωσικό περίπτερο δεν άνοιξε ποτέ στο κοινό. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι ο αποκλεισμός χωρών από τη διοργάνωση θα συνιστούσε λογοκρισία.

Η τελική απόφαση για την τύχη της χρηματοδότησης αναμένεται από τον EACEA.

Με πληροφορίες από το ARTnews

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ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΕΧΝΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
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