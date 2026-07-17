Παρέμβαση της Γεωργίας Ντέτσερ για το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας: «Η μνήμη και η σύγχρονη δημιουργία πρέπει να συνυπάρχουν»

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 09:50

Η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφος 2017 και Γενική Διευθύντρια του Θεάτρου Ριάλτο, Γεωργία Ντέτσερ, παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το Πολιτιστικό Χωριό της Λέμπας, καταθέτοντας τη δική της θέση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κ. Ντέτσερ επισημαίνει ότι η ένταση που έχει δημιουργηθεί οφείλεται, κατά την άποψή της, στη σύγχυση δύο διαφορετικών ζητημάτων. Από τη μία, αναφέρεται στην παρακαταθήκη του Στας Παράσχου, το έργο, τη Σχολή και την προσφορά του στην κυπριακή τέχνη, τα οποία, όπως σημειώνει, αξίζουν απόλυτο σεβασμό και τη φροντίδα που τους αρμόζει.

Από την άλλη, κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου με σημαντικές προοπτικές, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Πάφο αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο, ακόμη και διεθνώς. Η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Πάφος 2017 χαρακτηρίζει «κρίμα» το ενδεχόμενο να χαθεί αυτή η ευκαιρία για τους δημιουργούς και τον πολιτισμό εξαιτίας μιας διαμάχης που, όπως αναφέρει, δεν αφορά το νέο έργο ούτε τους αναδόχους του.

Παράλληλα, εκφράζει δημόσια την εμπιστοσύνη της προς τους ανθρώπους του Τεχνουργείου, τους οποίους δηλώνει ότι γνωρίζει προσωπικά και εκτιμά τόσο για το έργο όσο και για το ήθος τους. Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο νέος χώρος θα εξελιχθεί σε πυρήνα παραγωγής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Γεωργία Ντέτσερ εκφράζει την ευχή να βρεθεί κοινός τόπος ώστε η κληρονομιά του Στας Παράσχου να αναδειχθεί και να συμπορευθεί με την ανάπτυξη του νέου πολιτιστικού εγχειρήματος.

Όπως υπογραμμίζει, η διαφορά μεταξύ των κληρονόμων του Στας Παράσχου και του Υφυπουργείου Πολιτισμού δεν θα πρέπει να αμφισβητεί ή να υπονομεύει τις ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας, τονίζοντας ότι «η μνήμη και η σύγχρονη δημιουργία, το παρελθόν και το μέλλον οφείλουν να συνυπάρχουν και όχι να συγκρούονται».