Από την Κύπρο στην Τζακάρτα: Ο Μιχάλης Παντελίδης στην Indonesia Fashion Week 2026

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 13:29

Ο Κύπριος σχεδιαστής μόδας και υφασμάτων Μιχάλης Παντελίδης προσκλήθηκε να παρουσιάσει το έργο του στην Indonesia Fashion Week 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Η παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2026, μεταφέροντας τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις μόδας της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Με τίτλο «Cypriot Silk Stories», η παρουσίαση θα αναδείξει μεταξωτά φουλάρια που συνδυάζουν την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, τη φωτογραφία και τον σύγχρονο ψηφιακό σχεδιασμό.

Μέρος της παρουσίασης περιλαμβάνει δημιουργίες εμπνευσμένες από αρχαιολογικά αντικείμενα της συλλογής του Pierides Museum – Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Μέσα από τη φωτογραφία και την ψηφιακή επεξεργασία, τα ιστορικά αντικείμενα επαναπροσδιορίζονται ως σύγχρονες μεταξωτές συνθέσεις, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Θα παρουσιαστούν επίσης έργα από τη συλλογή «Ocean of Threads», εμπνευσμένη από τον θαλάσσιο κόσμο της Κύπρου. Η συλλογή δημιουργήθηκε μέσα από υποβρύχια φωτογράφιση και μετατρέπει εικόνες από τον βυθό της Λάρνακας σε αφαιρετικά μοτίβα και μεταξωτά έργα που αναδεικνύουν την ομορφιά και την ευαισθησία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Μέσα από τη συμμετοχή του στην Indonesia Fashion Week, ο Μιχάλης Παντελίδης επιδιώκει να παρουσιάσει μια σύγχρονη εικόνα της Κύπρου, στην οποία η πολιτιστική κληρονομιά, η φύση, η τέχνη και η μόδα συνδέονται μέσα από το ύφασμα.

Η συμμετοχή του Μιχάλη Παντελίδη στην Indonesia Fashion Week 2026 πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας, και με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδονησία.

Το έργο του Μιχάλη Παντελίδη έχει παρουσιαστεί στην Κύπρο και διεθνώς, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Πολωνία. Η δημιουργική του πρακτική επικεντρώνεται στη μετατροπή φωτογραφιών, προσωπικών αφηγήσεων, πολιτιστικών αναφορών και στοιχείων του κυπριακού τοπίου σε σύγχρονα έργα σχεδιασμού υφασμάτων.

Η παρουσία του στην Τζακάρτα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας και του πολιτισμού της Κύπρου μέσα από τη μόδα.