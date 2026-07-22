Κασσιανίδου: Η διεθνής προβολή Κυπρίων δημιουργών το μεγαλύτερο κέρδος Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ

Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 12:33

«Δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για πολιτιστικά ζητήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια θα εντατικοποιηθεί, ώστε να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου.

Το μεγαλύτερο κέρδος από το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ήταν η δυνατότητα διεθνούς προβολής Κυπρίων καλλιτεχνών, μουσικών και χορογράφων, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου κατά το εξάμηνο της Προεδρίας.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στη Λευκωσία, η κ. Κασσιανίδου αναφέρθηκε παράλληλα στις ενέργειες που σχεδιάζονται για καλύτερη αξιοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος AgoraEU, με ενίσχυση της συμβουλευτικής καθοδήγησης προς πολιτιστικούς φορείς και δημιουργούς, ώστε να αυξηθούν οι αιτήσεις και η άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η κ. Κασσιανίδου χαρακτήρισε την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά και παραγωγική, σημειώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να επιδείξει απτά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής όσο και σε ό,τι αφορά τη διεθνή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας.

Ως ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που χειρίστηκε το Υφυπουργείο ανέδειξε τις νομοθετικές εργασίες για το AgoraEU, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης του πολιτισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών για την περίοδο 2028-2034.

Όπως είπε, κατά την Κυπριακή Προεδρία υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο μερική γενική προσέγγιση επί του σχεδίου Κανονισμού, ενώ τα οικονομικά και οριζόντια ζητήματα εξακολουθούν να συζητούνται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Στόχος του προγράμματος, ανέφερε, είναι η προώθηση κοινών αξιών, όπως η δημοκρατία, η ισότητα και το κράτος δικαίου, η στήριξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και η διαφύλαξη της καλλιτεχνικής ελευθερίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ύψος χρηματοδότησης του AgoraEU ανέρχεται σε €8,6 δισ., ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εισηγηθεί προϋπολογισμό €10,72 δισ. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση των νομοθετικών εργασιών και των ευρύτερων συζητήσεων για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα αξιοποιήσει το Υφυπουργείο το νέο πρόγραμμα, η κ. Κασσιανίδου είπε ότι το AgoraEU έρχεται να συνεχίσει και να διευρύνει το Creative Europe.

Όπως ανέφερε, στο Υφυπουργείο στεγάζεται ήδη ο αρμόδιος φορέας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτισμού, ο οποίος προσφέρει συμβουλευτική στήριξη σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά.

«Με το νέο πρόγραμμα, η δράση αυτή θα ενισχυθεί», είπε, σημειώνοντας ότι έχει αποφασιστεί η δημιουργία και χρηματοδότηση γραφείων που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή κυπριακών φορέων, καθώς για να εξασφαλίσει κάποιος χρηματοδότηση πρέπει προηγουμένως να υποβάλει αίτηση.

«Δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για πολιτιστικά ζητήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια θα εντατικοποιηθεί, ώστε να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου.

Στα σημαντικά επιτεύγματα της Προεδρίας περιέλαβε επίσης την κοινή δήλωση «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό – Ο Πολιτισμός για την Ευρώπη», η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, με τη δήλωση οι τρεις θεσμοί της ΕΕ δεσμεύθηκαν να προστατεύσουν, να προωθήσουν και να στηρίξουν τον πολιτισμό, ενώ για πρώτη φορά τίθεται στρατηγικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της πολιτιστικής διάστασης σε όλους τους τομείς χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η κ. Κασσιανίδου αναφέρθηκε ακόμη στην προώθηση του νέου Προγράμματος Εργασίας για τον Πολιτισμό 2027-2030, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και στις εργασίες για την προστασία, την ψηφιοποίηση και την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στα ευρωπαϊκά αρχεία.

Αναφέρθηκε επίσης στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Ιουνίου, με επίκεντρο την προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων απέναντι στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Όπως είπε, οι Υπουργοί συζήτησαν πώς οι δημόσιες πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα, χωρίς να υπονομεύονται η καλλιτεχνική ελευθερία, η πατρότητα των έργων, η διαφάνεια και η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών.

Σε σχέση με το πολιτιστικό πρόγραμμα, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι η Κύπρος πρόβαλε την πολιτιστική της κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργική της παραγωγή μέσα από 18 συναυλίες και μουσικές παραστάσεις, 18 εικαστικές και αρχαιολογικές εκθέσεις, επτά χορευτικές παραστάσεις και εννέα δράσεις θεάτρου, ποίησης και κινηματογράφου σε 30 χώρες, με τη συμμετοχή άνω των 500 καλλιτεχνών.

Εκθέσεις και δράσεις φιλοξενήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Μουσείο του Λούβρου, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Castel Sant’Angelo στη Ρώμη, στο Μουσείο Πικάσο στη Βαρκελώνη, καθώς και σε Βερολίνο, Κοπεγχάγη, Λονδίνο, Βρυξέλλες και Αθήνα.

Η Υφυπουργός είπε ότι το πολιτιστικό πρόγραμμα, χάρη στην ισχυρή χρηματοδότησή του, προσέφερε στην Κύπρο την ευκαιρία να αναδείξει τη δουλειά των δημιουργών της στο εξωτερικό.

«Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κέρδος από την Προεδρία: μπορέσαμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να στείλουμε καλλιτέχνες, μουσικούς και χορογράφους σε πολλές χώρες του κόσμου, ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους», ανέφερε.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι η προβολή αυτή θα έχει αντίκτυπο, ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν γνωρίσει τη δουλειά των Κυπρίων δημιουργών και ότι στο μέλλον θα προκύψουν νέες προσκλήσεις και συνεργασίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ