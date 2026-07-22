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Terre Immerse: Ανοιχτή πρόσκληση για 10 καλλιτεχνικές φιλοξενίες στη Ματέρα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 14:05
Terre Immerse: Ανοιχτή πρόσκληση για 10 καλλιτεχνικές φιλοξενίες στη Ματέρα

Το πρόγραμμα προσφέρει 10 καλλιτεχνικές φιλοξενίες (artist residencies), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς στη Ματέρα της Ιταλίας.

Ανοιχτή πρόσκληση προς καλλιτέχνες και δημιουργούς απευθύνει το πρόγραμμα Terre Immerse – Euro-Mediterranean Creative Communities, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ματέρα, Μεσογειακή Πρωτεύουσα Πολιτισμού και Διαλόγου 2026.

Το πρόγραμμα προσφέρει 10 καλλιτεχνικές φιλοξενίες (artist residencies), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς στη Ματέρα της Ιταλίας.

Οι φιλοξενίες θα έχουν διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων και θα διεξαχθούν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2026, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών και δημιουργών από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Στην ανοικτή πρόσκληση περιλαμβάνονται οι περιγραφές των επιμέρους projects, καθώς και τα προφίλ των καλλιτεχνών που αναζητούνται για κάθε φιλοξενία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν αίτηση μέσω της σχετικής πρόσκλησης.

Το πρόγραμμα προωθεί τη διασυνοριακή καλλιτεχνική συνεργασία και την ανάπτυξη δημιουργικών κοινοτήτων στη Μεσόγειο, ενισχύοντας τη σύνδεση καλλιτεχνών, τοπικών φορέων και πολιτιστικών οργανισμών.

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