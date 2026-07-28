Οι πρακτικές του διευθυντή του Υφ. Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 14:36

Πριν από μερικές ημέρες σημειώναμε ότι στο Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει δημιουργηθεί ένα άβατο ως αποτέλεσμα μιας ντε φάκτο υπερσυγκέντρωσης όλων τα ζητημάτων του πολιτισμού από τον διευθυντή του Γιώργο Παπαγεωργίου. Αυτό διαφάνηκε και από τις καθυστερήσεις στη λεγόμενη πολιτιστική αποκέντρωση την οποία μάλλον δεν γουστάρει ο κύριος Παπαγεωργίου ο οποίος προφανώς βλέπει τη δράση των φορέων του πολιτισμού ανταγωνιστικά. Επιπλέον τις τελευταίες ημέρες διαρρέουν πληροφορίες ότι οι σχέσεις αυτού του ευνοούμενου διευθυντή με την υφυπουργό πολιτισμού, έφθασαν σε οριακό σημείο. Ποια τελικά συμφέροντα επικρατούν σε βάρος των ανθρώπων του πολιτισμού αλλά ακόμη και των διαδικασιών; Ας πουν κάτι οι «ειδήμονες» του Προεδρικού.

ΧΡγ