Ένα καρέ IMAX για την παγκόσμια πείνα: Tο WFP επιχειρεί να αλλάξει τη ματιά μας στην παγκόσμια πείνα

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 16:06

Το WFP μετατρέπει τη κινηματογραφική φόρμα σε ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη μακροπρόθεσμων λύσεων απέναντι στην πείνα.

Μια πρωτότυπη καμπάνια ευαισθητοποίησης δημοσίευσε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (World Food Programme, WFP), χρησιμοποιώντας τη διαφορά ανάμεσα στο φορμά 35mm και το IMAX 70mm ως μεταφορά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την παγκόσμια πείνα.

Στις εικόνες της ανάρτησης, το ίδιο στιγμιότυπο παρουσιάζεται αρχικά σε στενή περικοπή, σαν να έχει ληφθεί σε 35mm, και στη συνέχεια σε πολύ ευρύτερο κάδρο, με την ένδειξη IMAX 70mm. Το οπτικό αυτό τέχνασμα χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει το βασικό μήνυμα της εκστρατείας: ότι για να κατανοήσει κανείς το ζήτημα της πείνας, πρέπει να δει «ολόκληρη την εικόνα».

Όπως αναφέρει το WFP, όταν ξεσπούν καταστροφές, ο οργανισμός παρέχει σωτήρια επισιτιστική βοήθεια, όμως αυτή αποτελεί μόνο ένα μέρος του έργου του. Παράλληλα, υλοποιεί καθημερινά προγράμματα σχολικών γευμάτων, αντιμετωπίζει και προλαμβάνει τον υποσιτισμό, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, ενισχύει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων απέναντι σε συγκρούσεις και την κλιματική κρίση και στηρίζει τους ανθρώπους ώστε να ανακάμψουν και να προετοιμαστούν για το μέλλον.

«Ο τερματισμός της πείνας σημαίνει να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι, καθώς η πείνα αυξάνεται παγκοσμίως, η ανάγκη για συνδυασμό άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας και μακροπρόθεσμων λύσεων δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη.

Η καμπάνια αξιοποιεί μια αισθητική που παραπέμπει στη σύγχρονη κινηματογραφική συζήτηση γύρω από το IMAX, μετατρέποντας μια γνώριμη οπτική αναφορά σε εργαλείο επικοινωνίας για ένα από τα σημαντικότερα ανθρωπιστικά ζητήματα της εποχής.