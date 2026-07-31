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Βανδάλισαν το Περιφερειακό Μουσείο ΕΟΚΑ στο Πελενδρί - Kαταδικάζει το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 31.07.2026 17:06
Βανδάλισαν το Περιφερειακό Μουσείο ΕΟΚΑ στο Πελενδρί - Kαταδικάζει το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης

Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει την ενέργεια «βάναυση προσβολή» της ιστορίας, της μνήμης των ηρώων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στους χώρους που στεγάζουν τους εθνικούς αγώνες είναι αδιαπραγμάτευτος.

Τον αποτροπιασμό και τη βαθύτατη θλίψη του για τον βανδαλισμό του Περιφερειακού Μουσείου ΕΟΚΑ και Πολιτιστικού Κέντρου Πελενδρίου εκφράζει το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, κάνοντας λόγο για προσβολή της ιστορίας, της μνήμης των ηρώων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, όταν άγνωστοι έριξαν πράσινη μπογιά στην πρόσοψη και στους εξωτερικούς τοίχους του Περιφερειακού Μουσείου ΕΟΚΑ και Πολιτιστικού Κέντρου Πελενδρίου.

Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει την ενέργεια «βάναυση προσβολή» της ιστορίας, της μνήμης των ηρώων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στους χώρους που στεγάζουν τους εθνικούς αγώνες είναι αδιαπραγμάτευτος.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αξίες, το ήθος και τον πολιτισμό του λαού, ούτε με την οφειλόμενη τιμή προς όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Καταλήγοντας, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ καλεί την κοινωνία να καταδικάσει απερίφραστα τα περιστατικά βανδαλισμού.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΟΚΑ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΛΕΝΔΡΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΟΚΑ
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