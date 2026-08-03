Κασσιανίδου: «Πρότυπο ανθρωπιάς η πρωτοβουλία της Κυπερούντας για την υδροδότηση της Βόδριστας»

Στη δύναμη της αλληλεγγύης και στους δεσμούς που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Κυπερούντας και της Βόδριστας στη Βόρεια Ήπειρο αναφέρθηκε η Υφυπουργός Πολιτισμού, δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά τον χαιρετισμό της στο 47ο διήμερο Φεστιβάλ Κυπερούντας.

Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Κυπερούντας, ήταν αφιερωμένη στη Βόρεια Ήπειρο και στη σχέση που δημιουργήθηκε πριν από 22 χρόνια, όταν κάτοικοι της Κυπερούντας ανέλαβαν πρωτοβουλία για την υδροδότηση της Βόδριστας.

Η δρ Κασσιανίδου ανέφερε ότι το Φεστιβάλ Κυπερούντας ξεκίνησε το 1977, μόλις τρία χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, και για τα δεδομένα της εποχής αποτέλεσε μια πρωτοποριακή πολιτιστική πρωτοβουλία.

Όπως σημείωσε, στα χρόνια που ακολούθησαν το φεστιβάλ εξελίχθηκε και απέκτησε έναν επιπρόσθετο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, αποτελώντας την εξέδρα μέσα από την οποία η κοινότητα αναγνωρίζει και τιμά ανθρώπους και οργανώσεις για την προσφορά τους.

Μια άγνωστη ιστορία αλληλεγγύης

Η Υφυπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε μοναδική την ιστορία της Κυπερούντας και της Βόδριστας, σημειώνοντας ότι παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αναδεικνύει τη δύναμη της προσφοράς, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της έμπρακτης αλληλεγγύης.

«Πρόκειται για την απόφαση μιας μικρής κοινότητας και μιας μικρής ομάδας ανθρώπων να δράσουν και να αλλάξουν ριζικά προς το καλύτερο τη ζωή μιας άλλης κοινότητας, χίλια τόσα χιλιόμετρα μακριά», ανέφερε.

Τόνισε ότι η σχέση μεταξύ των δύο κοινοτήτων αποτελεί απόδειξη πως οι ανθρώπινοι δεσμοί μπορούν να υπερβούν τα γεωγραφικά σύνορα και να οικοδομηθούν πάνω σε κοινές αξίες, όπως η αλληλοβοήθεια, η αδελφοσύνη και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Ελληνισμό της Βόρειας Ηπείρου, ο οποίος, όπως είπε, εξακολουθεί να διατηρεί με επιμονή τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα και τη θρησκεία του, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισε κατά τον 20ό και τον 21ο αιώνα.

Η πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυπερούντας να συμβάλουν στην υδροδότηση της Βόδριστας αποτέλεσε, σύμφωνα με την Υφυπουργό, πράξη βαθύτατου ανθρωπισμού, η οποία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη και δημιούργησε μια σχέση που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Ο πολιτισμός εκφράζεται μέσα από τις πράξεις

Η δρ Κασσιανίδου υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τα γράμματα, τις τέχνες και τις παραδόσεις, αλλά και μέσα από τις πράξεις των ανθρώπων και τις ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Όπως ανέφερε, η εκδήλωση διαφυλάσσει τη μνήμη, αναδεικνύει ένα σημαντικό κεφάλαιο της κοινής ιστορίας και το μεταφέρει στις νεότερες γενιές, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί πηγή γνώσης, έμπνευσης και τρόπου ζωής.

Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τις πολιτιστικές παρουσιάσεις αναδεικνύεται, πρόσθεσε, ο πλούτος της λαϊκής παράδοσης, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς της κοινής ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζει τις δράσεις που προβάλλουν την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες του τόπου, ιδιαίτερα όταν αυτές προέρχονται από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Καταλήγοντας, συνεχάρη τον Θ.Ο.Ι. Κυπερούντας, την Οργάνωση Νεολαίας Ιεράς Μητροπόλεως Κυπερούντας, τον Σύλλογο Ηπειρωτών Κύπρου και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Απευθυνόμενη στους εθελοντές που πριν από 22 χρόνια συνέβαλαν στην αλλαγή των συνθηκών ζωής στη Βόδριστα, τους χαρακτήρισε «λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση και πρότυπο ανθρωπιάς και προσφοράς».

«Δείξατε πόσα πολλά μπορεί να κάνει κανείς, ακόμη και όταν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όταν πραγματικά νοιάζεται για τους συνανθρώπους του», ανέφερε.