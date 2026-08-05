Καταγγελίες στο Λονδίνο, κλείσιμο γκαλερί και ένας «Λεονάρντο» στο Met

Ένα ακόμη μεγάλο μουσείο του Λονδίνου βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του.

Ανώτερος επιμελητής της Εθνικής Πινακοθήκης δήλωσε στον Guardian ότι το μουσείο διαχωρίζει τους εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται στην ασφάλεια, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, από το μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο λευκό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι φύλακες δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρως εξοπλισμένο «hub», τον χώρο ξεκούρασης που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι του μουσείου. Αντίθετα, υποχρεώνονται να παραμένουν σε έναν υπόγειο χώρο χωρίς παράθυρα, ο οποίος περιγράφεται ως «βρόμικος, σκοτεινός και καταθλιπτικός».

Στον χώρο φέρεται επίσης να υπάρχουν προβλήματα με τρωκτικά, ενώ δεν διαθέτει ούτε σύστημα κλιματισμού.

Το συνδικάτο PCS κατηγόρησε τη διοίκηση ότι αντιμετωπίζει τους συγκεκριμένους εργαζομένους με «απόλυτη περιφρόνηση». Η Εθνική Πινακοθήκη δεν απάντησε σε αίτημα του artnet για σχολιασμό.

Οι καταγγελίες έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση εργαζομένων στο Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τους μισθούς και τις συνθήκες ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η συρρίκνωση των μεγάλων γκαλερί

Ακόμη και ο πανίσχυρος έμπορος τέχνης Λάρι Γκαγκόσιαν φαίνεται ότι δεν μένει ανεπηρέαστος από το κύμα συρρίκνωσης των γκαλερί που χαρακτηρίζει το 2026.

Σύμφωνα με την Art Newspaper, η Gagosian εγκατέλειψε αυτόν τον μήνα τον χώρο της στις διευθύνσεις 28–29 Burlington Arcade στο Λονδίνο. Πρόκειται για ένα διώροφο ακίνητο, το οποίο λειτουργούσε από τον Οκτώβριο του 2023.

Η γκαλερί σχεδιάζει επίσης να αποχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες από τον χώρο της στην οδό Rheinsprung 1 στη Βασιλεία, όπου δραστηριοποιούνταν τα τελευταία έξι χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν, ωστόσο, ότι αναζητεί νέα στέγη στην ελβετική πόλη.

Και οι δύο χώροι είχαν αρχικά δημιουργηθεί ως προσωρινά pop-up σημεία, προτού μετατραπούν σε μόνιμες, ετήσιας λειτουργίας εγκαταστάσεις. Οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη επανεξέταση της διεθνούς στρατηγικής της Gagosian στον τομέα των ακινήτων.

Το 2024, πλήθος κόσμου είχε σχηματίσει ουρά στο Burlington Arcade για την αποκλειστική κυκλοφορία μπλουζών του καλλιτέχνη Τακάσι Μουρακάμι από το Gagosian Shop.

Ο Υβ Μπουβιέ ζητά στοιχεία από τον Sotheby’s

Ο Ελβετός έμπορος τέχνης Υβ Μπουβιέ επιστρέφει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ζητώντας από τον οίκο Sotheby’s να παραδώσει στοιχεία που σχετίζονται με την ιδιωτική πώληση του έργου του Πάμπλο Πικάσο «Intimité (Femmes et Enfants)» το 2024.

Ο Μπουβιέ υποστηρίζει ότι αγόρασε το έργο από τον έμπορο Αντουάν Περέτι έναντι 7,25 εκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας συμφωνήσει ότι θα μοιράζονταν οποιοδήποτε κέρδος από μελλοντική μεταπώλησή του.

Ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι ο Περέτι πούλησε κρυφά τον πίνακα στον Sotheby’s έναντι 9 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να του καταβάλει το μερίδιο που, όπως λέει, δικαιούνταν. Η υπόθεση οδήγησε στην υποβολή ποινικής καταγγελίας στο Παρίσι.

Με τη νέα προσφυγή του στη Νέα Υόρκη, την οποία αποκάλυψε το Artnews, ο Μπουβιέ ζητά έγγραφα που αφορούν την πώληση, τις τραπεζικές μεταφορές και τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε καταθέσει ακόμη ένα αίτημα για την εξασφάλιση στοιχείων από τράπεζες, τον Sotheby’s, τον Christie’s και άλλους οργανισμούς. Στόχος του ήταν να εντοπίσει 91 έργα τέχνης, τα οποία, όπως υποστηρίζει, εξαφανίστηκαν αφότου τα εμπιστεύτηκε στον Γάλλο έμπορο Πασκάλ ντε Σαρτ και στον επί χρόνια συνεργάτη του, Ζαν-Μαρκ Περέτι.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κλέβει τα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν δεν περιορίζεται πλέον στο να κλέβει καρδιές. Στη νέα του ταινία βάζει στο στόχαστρο και μερικά από τα διασημότερα έργα τέχνης στον κόσμο.

Η Amazon MGM παρουσίασε πρόσφατα το τρέιλερ της νέας εκδοχής του «The Thomas Crown Affair», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάρτιο. Την ταινία σκηνοθετεί ο ίδιος ο Τζόρνταν, ο οποίος κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αντίθεση με την πρωτότυπη ταινία του 1968, η οποία περιστρεφόταν γύρω από μια ληστεία τράπεζας, και το ριμέικ του 1999, όπου ο ήρωας έκλεβε έναν πίνακα του Κλοντ Μονέ, η νέα εκδοχή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κλοπή έργων τέχνης.

Σε μία από τις σκηνές του τρέιλερ, ο Τόμας Κράουν εμφανίζεται να κλέβει τα περίφημα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ. Στην ταινία κάνουν επίσης την εμφάνισή τους έργα όπως ο «Κρόνος καταβροχθίζει τον γιο του» του Φρανθίσκο Γκόγια και το «Silence is Golden» του Κέρι Τζέιμς Μάρσαλ.

Ένας «Λεονάρντο» εμφανίστηκε στο Met

Απέκτησε άραγε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης έναν νέο πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Το ερώτημα έθεσε μέσω Instagram ο σύμβουλος τέχνης Έβαν Μπερντ, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο μουσείο εντόπισε τον πίνακα «Η Παναγία με την ανέμη», γνωστό και ως «Lansdowne Madonna», ο οποίος χρονολογείται περίπου στο 1501.

Η απάντηση είναι ότι το έργο δεν ανήκει στη συλλογή του Met. Εκτίθεται ως δάνειο από τον ιδιοκτήτη του, τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν, και τοποθετήθηκε στην Αίθουσα 609 τον περασμένο Μάρτιο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση.

Ο πίνακας αποτελεί μία από τις δύο σημαντικότερες εκδοχές της συγκεκριμένης σύνθεσης. Η δεύτερη, γνωστή ως «Buccleuch Madonna», βρίσκεται στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας.

Και τα δύο έργα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μακρόχρονης συζήτησης σχετικά με την πατρότητά τους. Η «Lansdowne Madonna» θεωρείται η μεταγενέστερη από τις δύο εκδοχές και αποδίδεται τόσο στον ίδιο τον Λεονάρντο όσο και στο εργαστήριό του. Στο φόντο δεσπόζει ένα ορεινό τοπίο με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνοτροπίας του μεγάλου Ιταλού δημιουργού.

Το Met δεν απάντησε στο ερώτημα του artnet σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πίνακας θα παραμείνει εκτεθειμένος. Όσοι, επομένως, επιθυμούν να τον δουν από κοντά ίσως θα πρέπει να επισπεύσουν την επίσκεψή τους.

Με πληροφορίες από το artnet