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Ανασχηματισμός: Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα αναλαμβάνει το Υφ. Πολιτισμού - Τρίτη αλλαγή σκυτάλης σε τρία χρόνια
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.08.2026 19:41
Ανασχηματισμός: Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα αναλαμβάνει το Υφ. Πολιτισμού - Τρίτη αλλαγή σκυτάλης σε τρία χρόνια

Παρά το γεγονός ότι στην πολιτική ονοματολογία και στο παρασκήνιο για τη θέση ακουγόταν έντονα το όνομα του πρώην βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά, ο Πρόεδρος επέλεξε τελικά μια λύση εκ των έσω.

Με μια εσωτερική μετακίνηση στο κυβερνητικό σχήμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τοποθετεί την Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα στο πηδάλιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η μετακίνησή της έρχεται μόλις οκτώ μήνες μετά τον διορισμό της στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 8 Δεκέμβριο του 2025.

Με τις αποφάσεις του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκαν, σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, η κ. Παπαέλληνα διαδέχεται τη δρα Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία ηγείτο του Υφυπουργείου από τον Ιούλιο του 2023. Με τον διορισμό της, η Κλέα Παπαέλληνα γίνεται η τρίτη υφυπουργός Πολιτισμού επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη δρα Βασιλική Κασσιανίδου.

Παρά το γεγονός ότι στην πολιτική ονοματολογία και στο παρασκήνιο για τη θέση ακουγόταν έντονα το όνομα του πρώην βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά, ο Πρόεδρος επέλεξε τελικά μια λύση εκ των έσω. Η κ. Παπαέλληνα, με ακαδημαϊκό και διοικητικό υπόβαθρο, κυρίως στον χώρο του αθλητισμού και του Ολυμπισμού, όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, καλείται πλέον να αναλάβει ένα από τα πλέον νευραλγικά χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης στον τομέα του πολιτισμού.

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ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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