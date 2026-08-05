Η Valerie Hillings αναλαμβάνει πρώτη διευθύντρια του Guggenheim Abu Dhabi

Η ιστορικός τέχνης Dr. Valerie Hillings αναλαμβάνει τη θέση της πρώτης διευθύντριας του Guggenheim Abu Dhabi, καθώς το νέο μουσείο προετοιμάζεται για τα εγκαίνιά του στις 11 Δεκεμβρίου 2026 στην Πολιτιστική Περιοχή Saadiyat του Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Solomon R. Guggenheim, ο διορισμός της σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το μουσείο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό με διεθνή προσανατολισμό, βαθιά συνδεδεμένο με το Άμπου Ντάμπι, προωθώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και παρουσιάζοντας έργα τέχνης από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα.

Η Hillings διετέλεσε από το 2018 διευθύντρια του North Carolina Museum of Art, όπου ηγήθηκε μιας περιόδου ανάπτυξης, ενίσχυσης της σχέσης του μουσείου με την κοινότητα και ευρύτερου θεσμικού μετασχηματισμού.

Δεν είναι, ωστόσο, νέα στο εγχείρημα του Guggenheim Abu Dhabi. Από το 2009 έως το 2018 συνεργάστηκε στενά με το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Guggenheim, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συλλογής, του επιμελητικού οράματος και της προετοιμασίας του μουσείου πριν από το άνοιγμά του.

Με τον διορισμό της, η Valerie Hillings αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τη στρατηγική πορεία του Guggenheim Abu Dhabi σε μια κρίσιμη περίοδο, λίγους μήνες πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μουσείου.