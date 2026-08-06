Χριστοδουλίδης για Κασσιανίδου: «Κατέθεσε γνώση, κόπο και τον καλύτερό της εαυτό»

Εγκωμιαστικά ήταν τα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για τη δρα Βασιλική Κασσιανίδου, παρά το γεγονός ότι αντικαθίσταται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του ανασχηματισμού. Κατά την τελετή ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξήρε τη συμβολή της στο έργο του Υφυπουργείου.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε για την απερχόμενη υφυπουργό Πολιτισμού ότι «η αεικίνητη Λίνα Κασσιανίδου, που την έβλεπα σε όλες τις εκδηλώσεις που εγώ παρευρισκόμουν ήταν από τους ανθρώπους που κατάθεσαν γνώση, έβαλαν κόπο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό».

Όπως πρόσθεσε, η δρα Κασσιανίδου εργαζόταν «πάντα με εντιμότητα και αφοσίωση, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες», ενώ της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

«Την ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών έργων και στη θεμελίωση πολιτικών με θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναλαμβάνει από σήμερα η μέχρι πρότεινος Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.