Κασσιανίδου: «Το Υφ. Πολιτισμού απέκτησε θεσμική ωριμότητα, σαφή προσανατολισμό και διεθνές κύρος» - Η ευχή της για τον προϋπολογισμό

Απολογισμό της τριετούς θητείας της στο Υφυπουργείο Πολιτισμού πραγματοποίησε η απερχόμενη Υφυπουργός Πολιτισμού, δρα Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου στη διάδοχό της, δρα Κλέα Παπαέλληνα. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από το 2023 μέχρι σήμερα, στις προτεραιότητες της πολιτιστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε, στα έργα που δρομολογήθηκαν, αλλά και στις εκκρεμότητες που παραδίδει στη νέα πολιτική ηγεσία.

Ξεκινώντας την ομιλία της, η δρα Κασσιανίδου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, καθώς και τους συνεργάτες της, το προσωπικό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, των τμημάτων και των υπηρεσιών του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Κρατικό Αρχείο και την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. Ευχαρίστησε επίσης τα μέλη της προσωπικής της φρουράς, τονίζοντας ότι όσα επιτεύχθηκαν κατά την τελευταία τριετία ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και κοινής πίστης ότι ο πολιτισμός πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας πολιτικής.

Ανατρέχοντας στην έναρξη της θητείας της, υπενθύμισε ότι ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι του 2023, παραλαμβάνοντας ένα νεοσύστατο Υφυπουργείο που βρισκόταν ακόμη στη φάση της οργανωτικής του συγκρότησης και στερούνταν ολοκληρωμένου στρατηγικού προσανατολισμού. Όπως ανέφερε, τρία χρόνια αργότερα το Υφυπουργείο διαθέτει πλέον ισχυρότερες διοικητικές δομές, σαφή στρατηγική και συγκεκριμένες προοπτικές για το μέλλον.

Σύμφωνα με την ίδια, πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε η χάραξη μιας συνεκτικής πολιτιστικής πολιτικής με ξεκάθαρους στόχους, όπως η στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας και των ίδιων των δημιουργών, η προβολή του έργου τους σε ευρύτερο κοινό, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας και η διεθνής προβολή της Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη των ανθρώπων του πολιτισμού, σημειώνοντας ότι το Υφυπουργείο άνοιξε τον διάλογο με τους δημιουργούς και τους πολιτιστικούς φορείς, δίνοντας χώρο για συμμετοχή και κατάθεση προτάσεων. Παρά τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, όπως είπε, ενισχύθηκαν τα χορηγικά προγράμματα και θεσπίστηκαν νέοι τρόποι στήριξης δημιουργών και οργανισμών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το πρόγραμμα «Νόστος», το οποίο, όπως είπε, διασώζει και αναδεικνύει τη μνήμη των κατεχόμενων κοινοτήτων, επιβεβαιώνοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί φορέα ιστορικής συνέχειας και συλλογικής ταυτότητας.

Αναφερόμενη στην πολιτιστική κληρονομιά, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επένδυσε σε αυτήν όχι μόνο ως στοιχείο του παρελθόντος, αλλά και ως αναπτυξιακό και εθνικό κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορά στην ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, στην αναβάθμιση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, στον εκσυγχρονισμό των αρχαιολογικών μουσείων, στην αναβάθμιση της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και στη δρομολόγηση της ανέγερσης νέου κτηρίου για το Κρατικό Αρχείο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές τις επιτυχίες που καταγράφηκαν στον επαναπατρισμό εκατοντάδων αρχαιοτήτων, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, υπογραμμίζοντας ότι οι δράσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Κύπρο, της οποίας η πολιτιστική κληρονομιά έχει υποστεί εκτεταμένη λεηλασία μετά την τουρκική εισβολή.

Στον τομέα της πολιτιστικής παιδείας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού – Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού», επισημαίνοντας ότι στόχος του ήταν η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης των παιδιών με τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, ώστε να διαμορφωθούν ενεργοί πολίτες με βαθύτερη γνώση της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη διεθνή παρουσία της Κύπρου. Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιήθηκε ως ευκαιρία για την προβολή του αρχαίου και σύγχρονου πολιτισμού της χώρας, μέσα από δράσεις που ενίσχυσαν την παρουσία της Κύπρου στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι η συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Agora EU και της Διακήρυξης «Europe for Culture – Culture for Europe» αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη, καθώς, όπως είπε, για πρώτη φορά ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υποστήριξε, η Κύπρος δεν περιορίστηκε στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση αυτής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η απερχόμενη Υφυπουργός αναγνώρισε ότι η πολιτιστική πολιτική δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία μόνο θητεία, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη βρίσκεται πλέον σε ώριμο στάδιο και εκφράζοντας την ευχή να ολοκληρωθεί σύντομα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Αντίστοιχα, ευχήθηκε να ολοκληρωθούν και τα μεγάλα έργα υποδομής που δρομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Συνοψίζοντας το έργο της, ανέφερε ότι η πολιτική του Υφυπουργείου στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες: τη στήριξη των ανθρώπων του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως θεμέλιο της δημοκρατίας και της πνευματικής εγρήγορσης, την ανάδειξη της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς ως ζωντανού και αναπόσπαστου μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τη δημιουργία ενός πολιτισμού ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλους, με ισχυρή παρουσία τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο.

Η δρα Κασσιανίδου δήλωσε ότι αποχωρεί με την πεποίθηση πως το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει πλέον αποκτήσει θεσμική ωριμότητα, σαφή προσανατολισμό, διεθνές κύρος και αξιοπιστία, ενώ υποστήριξε ότι έχει πλέον διαμορφώσει μια ξεκάθαρη αποστολή, να υπηρετεί τον πολιτισμό όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως θεμέλιο της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής, της παιδείας και της ανάπτυξης.

Σημείωσε, ακόμη, ότι έχοντας ζήσει εκ των έσω τη λειτουργία του Υφυπουργείου, θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού του πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι με περισσότερους οικονομικούς πόρους το Υφυπουργείο θα μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην κοινωνία.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, ευχαρίστησε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συνεργασία τους και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα Υφυπουργό Πολιτισμού, δρα Κλέα Παπαέλληνα. Όπως ανέφερε, είναι βέβαιη ότι θα εργαστεί με αφοσίωση για τη συνέχιση της πορείας του Υφυπουργείου, έχοντας στο πλευρό της τον Γενικό Διευθυντή, τους διευθυντές και τους λειτουργούς των υπηρεσιών του, τους οποίους χαρακτήρισε άξιους, έμπειρους και αφοσιωμένους στην αποστολή τους.