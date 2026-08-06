«Στόχος μας είναι ένας πολιτισμός ανοιχτός σε όλους»: Το μήνυμα της Κλέας για τη συνέχεια του Υφ. Πολιτισμού

Η συνέχεια του έργου του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η στήριξη των δημιουργών και η ανάδειξη του πολιτισμού ως στοιχείου της εθνικής ταυτότητας αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της πρώτης ομιλίας της νέας Υφυπουργού Πολιτισμού, Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου.

Αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά της, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα εξέφρασε τη συγκίνησή της και έκανε λόγο για μια αποστολή που συνοδεύεται από βαθύ αίσθημα ευθύνης.

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθύ αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα της Υφυπουργού Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που της έδειξε. Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός αποτελεί «θεμέλιο της ταυτότητας, της ιστορίας και της δημιουργικής προοπτικής της πατρίδας μας» και χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι καλείται να υπηρετήσει έναν τόσο σημαντικό τομέα.

Η νέα Υφυπουργός απηύθυνε θερμές ευχαριστίες και προς την απερχόμενη Υφυπουργό Πολιτισμού, δρα Βασιλική Κασσιανίδου, αναγνωρίζοντας την προσφορά και το έργο της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Κάθε προσπάθεια που ενισχύει τον πολιτισμό, στηρίζει τους ανθρώπους της δημιουργίας και αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η μετάβαση αυτή κτίζει πάνω στα όσα ήδη έγιναν» και σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας συλλογικής προσπάθειας «ώστε με όραμα, συνέπεια και συνεργασία να φέρουμε αποτέλεσμα».

Αναφερόμενη στον ρόλο του πολιτισμού, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα σημείωσε ότι αποτελεί «την έκφραση της ψυχής ενός λαού, τη γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, τη δύναμη που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τον διάλογο και τη συνοχή της κοινωνίας μας».

Όπως είπε, «πάνω από όλα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό που σήμερα μας χαρακτηρίζει και αύριο μας καθορίζει», θέτοντας ως στόχο «έναν πολιτισμό ανοιχτό σε όλους», που θα αγκαλιάζει κάθε δημιουργό, θα στηρίζει την καλλιτεχνική έκφραση, θα αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και θα δημιουργεί ευκαιρίες για τις νέες γενιές να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν ενεργά.

Η νέα Υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι ο πολιτισμός λειτουργεί ως δύναμη εξωστρέφειας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, προβάλλοντας διεθνώς την Κύπρο. «Συνεπώς, η προστασία και προβολή του πολιτισμού της Κύπρου εντός και εκτός αποτελεί μέρος του αγώνα για την εθνική επιβίωση της πατρίδας μας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο του πολιτισμού.

«Γνωρίζω ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει συνεργασίες. Γι’ αυτό απευθύνω κάλεσμα προς όλους τους δημιουργούς, τους ανθρώπους της τέχνης, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και κάθε οντότητα που υπηρετεί τον πολιτισμό, να εργαστούμε από κοινού με πνεύμα εμπιστοσύνης και κοινό όραμα», δήλωσε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους λειτουργούς και το προσωπικό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η εμπειρία, η γνώση και η αφοσίωσή τους αποτελούν «πολύτιμο κεφάλαιο», ενώ υπογράμμισε ότι προτεραιότητά της είναι η στενή συνεργασία μαζί τους, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη πιο ουσιαστικό έργο.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου, Γιώργο Παπαγεωργίου.

«Προσβλέπω σε μία παραγωγική και στενή συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, Γιώργο Παπαγεωργίου, που με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία του θα μετατρέψουμε το σχέδιο σε έργο», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία της, η νέα Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπηρετήσει την αποστολή της «με υπευθυνότητα, διαφάνεια, εργατικότητα και σεβασμό προς όλους», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, μέσα από συλλογική προσπάθεια, μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος του πολιτισμού στην κυπριακή κοινωνία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η πολιτιστική δημιουργία της Κύπρου να συνεχίσει να εμπνέει, να εξελίσσεται και να διακρίνεται.