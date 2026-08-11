Δύο Κύπριες εκπαιδευτικοί σε διεθνές πρόγραμμα της UNESCO για τη ζωντανή κληρονομιά στην εκπαίδευση

Δύο εκπαιδευτικοί από την Κύπρο συμμετείχαν σε διεθνές πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη ζωντανή κληρονομιά στην εκπαίδευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ από την 1η έως τις 5 Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το International Centre for UNESCO ASPnet και την Έδρα UNESCO στη Συγκριτική Εκπαίδευση, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους από διαφορετικές χώρες με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από την αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν η Νίκη Γεωργίου, καθηγήτρια Οικονομικών στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, και η Παναγιώτα Ιγνατίου, εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

Οι δύο εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν, έπειτα από διεθνή διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να παρουσιάσουν εκπαιδευτικές πρακτικές που ανέπτυξαν στα σχολεία τους και οι οποίες συνδέονται με στοιχεία της κυπριακής ζωντανής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η τέχνη του φυθκιώτικου υφαντού, καθώς και η παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής κάρβουνου, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις που συνδέουν τη βιωματική μάθηση με την τοπική παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά και την αειφορία.

Οι πρακτικές αυτές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας με τη Ζωντανή Κληρονομιά», το οποίο συντονίζει η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO σε συνεργασία με την UNESCO, το πρόγραμμα «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού» του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς και το πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση» του Junior Achievement Cyprus.

Η συμμετοχή των δύο εκπαιδευτικών στο διεθνές πρόγραμμα στο Χονγκ Κονγκ τομέα της πολιτιστικής παιδείας και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική και ζωντανή κληρονομιά. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυνατότητα της κυπριακής εκπαιδευτικής εμπειρίας να συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο για τον ρόλο του πολιτισμού στην εκπαίδευση, αλλά και για τη συμβολή της ζωντανής κληρονομιάς στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των δύο εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.