Διεθνής διάκριση για την Κύπρο στην Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, κατακτώντας τέσσερα χάλκινα μετάλλια και δύο εύφημες μνείες. Οι οκτώ μαθητές της κυπριακής αποστολής εκπροσώπησαν τη χώρα στην IOAI 2026 στην Αστάνα του Καζακστάν, διαγωνιζόμενοι σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον με συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αποστολή υλοποιήθηκε μέσα από συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, της JetBrains, του JetBrains Foundation, και του Cyprus Computer Society. Η JetBrains είχε τον ρόλο του εθνικού συντονιστή της IOAI στην Κύπρο. Στο Steering Committee συμμετείχαν ο Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ως Πρόεδρος, ο Πανίκος Μασούρας από το Cyprus Computer Society και ο Alexander Avdiushenko από τη JetBrains.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της ομάδας βασίστηκε σε ανοικτή διαδικασία. Πάνω από 100 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δήλωσαν συμμετοχή. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και χωρίς προϋπόθεση προηγούμενης προετοιμασίας. Η επιλογή έγινε με βάση την επίδοση.

Η προετοιμασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 με διαδικτυακά μαθήματα και ασκήσεις στη Μηχανική Μάθηση. Στις αρχές του 2026, οι 30 μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις συμμετείχαν στο AI Winter Cyprus Camp στην Πάφο. Ακολούθησαν τέσσερις μήνες εντατικής προετοιμασίας και τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε το AI Summer Camp στην Πάφο, όπου επιλέχθηκαν οι οκτώ μαθητές που συγκρότησαν τις δύο ομάδες της Κύπρου.

Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν οι Amir Daiyrov, Χρίστος Αλεξάνδρου, Artyom Konukhov και Mariia Shilo, με επικεφαλής τον Svyatoslav Suglobov. Χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Amir Daiyrov και Χρίστος Αλεξάνδρου, ενώ ο Artyom Konukhov έλαβε εύφημη μνεία.

Στη δεύτερη ομάδα συμμετείχαν οι Πέτρος Βούρμας, Αλέξανδρος Κτωρής, Σωτήρης Σάββα και Artem Iankin, με επικεφαλής τον Sergey Shashkov. Χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Πέτρος Βούρμας και Αλέξανδρος Κτωρής, ενώ ο Σωτήρης Σάββα έλαβε εύφημη μνεία.

«Ο διαγωνισμός διήρκεσε δύο ημέρες, με έξι ώρες ατομικής εξέτασης κάθε ημέρα. Τα θέματα κάλυπταν προγραμματισμό, ανάλυση δεδομένων και Μηχανική Μάθηση. Το επίπεδο δυσκολίας ήταν υψηλό για μαθητές σχολικής ηλικίας», προστίθεται.

Στον οργανωτικό συντονισμό συνέβαλε η Natalia Kitaeva από τη JetBrains. Το πρόγραμμα υποστήριξαν εκπαιδευτικά οι Alexander Avdiushenko, Svyatoslav Suglobov, Danila Biktimirov, Nikita Magomedeminov και Rodion Chvorostov. Τις ομάδες συνόδευσαν στην Αστάνα οι Svyatoslav Suglobov και Sergey Shashkov.

«Η συμμετοχή αυτή δημιουργεί μια ανοικτή διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης μαθητών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η διεύρυνση της συμμετοχής και η ενίσχυση της εμπλοκής της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Κύπρο», καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΓΒΑ)