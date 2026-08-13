Nexus: Ευρωπαϊκό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής επέλεξε το Κάστρο της Κερύνειας - Aντιδράσεις από ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ και «διπλωματικός χειρισμός από ΥΠΕΞ»

«Διπλωματικού χειρισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών» τυγχάνει η προγραμματισμένη διοργάνωση του NEXUS στο Κάστρο της Κερύνειας, σύμφωνα με πηγή του ΚΥΠΕ στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, μετά από αντιδράσεις του ΕΛΑΜ και του ΔΗΚΟ για την επιλογή ενός από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής να εντάξει στους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του EXIT την κατεχόμενη Κερύνεια.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για την πρώτη φορά που η εμπειρία του EXIT Festival μεταφέρεται στο νησί, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, με τη διοργάνωση να συνδυάζει διεθνή ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής και μεγάλης κλίμακας παραγωγή στο Κάστρο της Κερύνειας.

Το Κάστρο της Κερύνειας, πάντως, δεν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ως χώρος μουσικών διοργανώσεων. Στο παρελθόν έχει περιληφθεί μεταξύ των ιστορικών χώρων που φιλοξένησαν εκδηλώσεις του «North Cyprus International Music Festival».

Οι αντιδράσεις ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ

Με την προπώληση των εισιτηρίων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, άρχισαν και τα όργανα των αντιδράσεων με το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ να καταδικάζει την προγραμματισμένη εκδήλωση και αναφερόμενο ιδιαίτερα στη συμμετοχή Ευρωπαίων στη διοργάνωσή της.

Το ΕΛΑΜ υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες «ωθούν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους και στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής», σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έπρεπε, κατά τη θέση του κόμματος, να καταδικάζουν τα τετελεσμένα της εισβολής.

Παράλληλα, κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών «να διερευνήσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει σε παρέμβαση προς τις κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρών και προς την ΕΕ».

Ακολούθησε ανακοίνωση του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο καταδίκασε την προγραμματισμένη διοργάνωση και τη διεθνή προβολή του NEXUS στο Κάστρο της Κερύνειας.

Το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις «δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις» και υποστηρίζει ότι η πραγματοποίησή τους στα κατεχόμενα, σε συνδυασμό με τη χρήση «ορολογίας που παραπέμπει σε χωριστή κρατική οντότητα», στέλνει «λανθασμένα μηνύματα εξοικείωσης της διεθνούς κοινής γνώμης με τα τετελεσμένα της κατοχής» και συμβάλλει, σύμφωνα με το κόμμα, στην «έμμεση κανονικοποίησή τους».

Το ΔΗΚΟ σημείωνε, επίσης, ότι αναμένει από την κυβέρνηση «να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες και παραστάσεις όπου αυτό απαιτείται», προσθέτοντας ότι «η κατοχή δεν καθίσταται λιγότερο παράνομη επειδή προβάλλεται μέσα από μουσική, τουρισμό ή διεθνείς διοργανώσεις».

Μετά τις αντιδράσεις, πηγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το ζήτημα της διοργάνωσης του μουσικού φεστιβάλ στην Κερύνεια «τυγχάνει διπλωματικού χειρισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών».

Τι είναι το NEXUS και το EXIT World Tour

Το NEXUS αποτελεί μέρος του EXIT World Tour και διοργανώνεται στην Κερύνεια σε συνεργασία με τη La Nouba, έναν υπαίθριο χώρο νυχτερινή διασκέδασης, με έμφαση στη φιλοξενία μουσικών events και καλλιτεχνών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του NEXUS, πρόκειται για την πρώτη φορά που η εμπειρία του EXIT μεταφέρεται στο νησί.

Το EXIT ξεκίνησε το 2000 στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, αρχικά ως φοιτητικό κίνημα που συνδέθηκε με αιτήματα για δημοκρατία και ελευθερία στη χώρα και στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μεγάλο διεθνές μουσικό φεστιβάλ, με βασική έδρα το Φρούριο Petrovaradin στο Νόβι Σαντ.

Στην πορεία του έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ενώ έχει αναπτύξει διοργανώσεις και συνεργασίες εκτός Σερβίας. Το NEXUS εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία του EXIT για το 2026, το EXIT Global Tour, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικές μουσικές διοργανώσεις και φεστιβάλ σε προορισμούς όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και η Αίγυπτος. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας εντάσσεται και η διοργάνωση στην Κερύνεια, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη La Nouba.

Ποιοι έρχονται στην Κερύνεια

Κεντρικό όνομα του line-up είναι ο Eric Prydz, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Ο Σουηδός DJ και παραγωγός μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες καριέρας και δύο υποψηφιότητες για Grammy, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από κομμάτια όπως τα «Call on Me», «Pjanoo», «Proper Education» και «Opus».

Παράλληλα με τη δισκογραφική του παρουσία, έχει δημιουργήσει μεγάλης κλίμακας οπτικοακουστικά live concepts, όπως τα HOLO και EPIC, ενώ δραστηριοποιείται επίσης μέσα από τα projects Pryda και Cirez D.

Στην Κερύνεια θα εμφανιστούν επίσης οι Mathame, το ιταλικό δίδυμο των αδελφών Matteo και Amedeo Giovanelli. Η μουσική τους κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής, με τις ζωντανές παραγωγές τους να συνδυάζουν μουσική, τεχνολογία και οπτική τέχνη.

Το δικό τους NEO concept έχει παρουσιαστεί σε διαφορετικούς προορισμούς διεθνώς. Στο line-up βρίσκεται ακόμη ο Baset, DJ και παραγωγός με βάση το Κάιρο, ο οποίος έχει συνδεθεί με διεθνείς πλατφόρμες και labels της ηλεκτρονικής μουσικής όπως τα Afterlife, Upperground και Zamna.

Συμμετέχει επίσης η πολωνικής καταγωγής DJ και παραγωγός ANII, η οποία ανέπτυξε την καριέρα της στο Λονδίνο και έχει κυκλοφορίες που συνδέονται με τα Afterlife, Kompakt, Drumcode και Fabric Records. Έχει εμφανιστεί σε χώρους και διοργανώσεις όπως τα Hï Ibiza, Ushuaïa, Printworks, Watergate και Awakenings.

Από το Νόβι Σαντ έρχεται η Lanna, η οποία ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία και αναπτύχθηκε μέσα από το δίκτυο νέων ταλέντων του EXIT, φτάνοντας στη συνέχεια μέχρι την εμβληματική Dance Arena του φεστιβάλ και σε διεθνείς εμφανίσεις.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει ο Dogus Kilic, DJ, παραγωγός και μουσικός διευθυντής που δραστηριοποιείται στην τουρκοκυπριακή μουσική και νυχτερινή σκηνή και συνδέεται με τη μουσική ταυτότητα της La Nouba.