Νέα εποχή για τον πολιτισμό στη Νέα Υόρκη - Ποιοι αναλαμβάνουν τα ηνία του Τμήματος Πολιτιστικών Υποθέσεων

Δύο νέους διορισμούς στην ανώτερη διοικητική του ομάδα ανακοίνωσε το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης (Department of Cultural Affairs, DCLA), με τον πολιτιστικό στρατηγικό σύμβουλο και παραγωγό Bryan Joseph Lee να αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή επιτρόπου και τον Ryan Max να αναλαμβάνει καθήκοντα προσωπάρχη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του DCLA, οι δύο διορισμοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός προετοιμάζει νέα προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής της διοίκησης του δημάρχου Zohran Mamdani για τη μείωση του κόστους ζωής και, ειδικότερα, για τη στήριξη της πολιτιστικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται παράλληλα να έχουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη του προσωπικού του Τμήματος και στην υλοποίηση των πολιτιστικών πολιτικών της νέας δημοτικής διοίκησης.

Ποιος είναι ο Bryan Joseph Lee

Bryan Joseph Lee / Instagram.

Ο Bryan Joseph Lee είναι πολιτιστικός στρατηγικός σύμβουλος και δημιουργικός παραγωγός με έδρα το Χάρλεμ και περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του πολιτισμού.

Έχει συνεργαστεί με θέατρα, μουσεία, συμφωνικές ορχήστρες, φεστιβάλ παραστατικών τεχνών, καλλιτέχνες και διεπιστημονικές καλλιτεχνικές ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Ως στρατηγικός σύμβουλος έχει συμμετάσχει σε πολιτιστικά προγράμματα που υποστηρίχθηκαν, μεταξύ άλλων, από το Andrew W. Mellon Foundation, το Wallace Foundation, το National Endowment for the Arts και το Mid-America Arts Alliance, με αντικείμενα όπως η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας πολιτιστικών φορέων, η εξεύρεση πόρων, η συμμετοχή των κοινοτήτων και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών τομέων.

Στο παρελθόν διετέλεσε διευθυντής του Public Forum στο The Public Theater της Νέας Υόρκης. Κατά τη θητεία του συμμετείχε στην παραγωγή περισσότερων από 75 καλλιτεχνικών προγραμμάτων με περισσότερους από 250 καλλιτέχνες, ακτιβιστές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ επιμελήθηκε συζητήσεις γύρω από τη συμμετοχή στα κοινά, την ανάπτυξη των κοινοτήτων και την κοινωνική αλλαγή.

Έχει επίσης επιμεληθεί και παράγει ανεξάρτητα προγράμματα σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων το Lincoln Center for the Performing Arts, το La MaMa Experimental Theatre Club και το The Shed.

Το 2021 επιλέχθηκε ως Producer-In-Residence στο Artistic Circle του Shubert Organization, ενώ είναι συνιδρυτής και συνεπιμελητής του theurbanX.org, ενός διεθνούς προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας που συνδέει δημιουργούς από τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού.

«Ο Bryan Joseph Lee φέρνει μαζί του ένα μεγάλο εύρος εμπειρίας στις παραστατικές τέχνες», ανέφερε η επίτροπος Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης Diya Vij, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την εμπειρία του στη διαμόρφωση προγραμμάτων επιχορηγήσεων, στην ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, στην επιμέλεια παραστάσεων και φεστιβάλ και στην ανάπτυξη δράσεων με τις κοινότητες.

Η Vij σημείωσε επίσης ότι ο Lee έχει εργαστεί επί χρόνια για μεγαλύτερη ισότητα και καλύτερες συνθήκες για καλλιτέχνες και εργαζομένους στον πολιτισμό, προσθέτοντας ότι ο νέος αναπληρωτής επίτροπος θα συμβάλει στον στόχο για μια πόλη «πιο βιώσιμη, πιο αξιοπρεπή και πιο συμπεριληπτική» για τον πολιτιστικό της κόσμο.

Ο Ryan Max αναλαμβάνει προσωπάρχης

Ryan Max / Linkedin

Ο δεύτερος διορισμός αφορά τον Ryan Max, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο DCLA εδώ και 15 χρόνια. Εντάχθηκε στη μονάδα εξωτερικών υποθέσεων το 2011 και από το 2014 ήταν διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Από τη θέση αυτή είχε την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας του μεγαλύτερου δημοτικού χρηματοδότη τεχνών και πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπήρξε σύμβουλος των εκάστοτε επιτρόπων Πολιτιστικών Υποθέσεων της πόλης υπό διαφορετικές δημοτικές διοικήσεις.

Μεταξύ άλλων, επέβλεψε τη δημόσια παρουσίαση των πρωτοβουλιών του DCLA για τη διαφορετικότητα από το 2017, συμμετείχε στην εφαρμογή του προγράμματος πολιτιστικών προνομίων IDNYC και είχε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στον πολιτιστικό τομέα της Νέας Υόρκης.

Η Diya Vij χαρακτήρισε τον Max «πυλώνα» των σημαντικότερων πρωτοβουλιών του DCLA από το 2014, σημειώνοντας ότι έχει βοηθήσει εκατοντάδες πολιτιστικούς οργανισμούς και καλλιτέχνες δημόσιας τέχνης να κινηθούν μέσα στις σύνθετες διοικητικές δομές της πόλης.

Ο πρώην επίτροπος Πολιτιστικών Υποθέσεων Tom Finkelpearl ανέφερε από την πλευρά του ότι, έπειτα από 15 χρόνια υπηρεσίας, ο Max έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη συναδέλφων τόσο εντός του οργανισμού όσο και ευρύτερα στη δημοτική διοίκηση και την πολιτιστική κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Οι δύο διορισμοί εντάσσονται στη νέα περίοδο του DCLA υπό την επίτροπο Diya Vij, με το Τμήμα να προετοιμάζεται για την εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής της διοίκησης Mamdani και νέων μέτρων που, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα εστιάζουν στην οικονομική προσιτότητα και τη στήριξη της πολιτιστικής κοινότητας της πόλης.