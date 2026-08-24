100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε: Μια συλλεκτική σειρά εμπνευσμένη από τις εμφανίσεις της στα γυρίσματα του «The Misfits»

Η συλλογή Lee x Marilyn Monroe είναι εμπνευσμένη από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο η Μονρόε φορά το κλασικό τζάκετ Storm Rider αποτυπωμένο μέσα από το φακό της διάσημης φωτογράφου Ιβ Αρνολντ (Eve Arnold) στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας της, «The Misfits» (1960) σε σκηνοθεσία Τζον Χιούστον (John Huston).

Αυτές οι θρυλικές αναφορές μετατρέπονται πλέον σε μια μοντέρνα σειρά από denim κομμάτια και έτοιμα ενδύματα, σύμφωνα με το FashionUnited.

«Οι φωτογραφίες της Μέριλιν με το τζάκετ αποτελούν πηγή έμπνευσης για την εταιρεία εδώ και δεκαετίες. Η αυθεντική ομορφιά και η δυναμική της παρουσία ξεχωρίζουν, όπως ακριβώς και η διαχρονικότητα του denim», ανέφερε σε δήλωσή της η Βίβιαν Ριβέτι (Vivian Rivetti), αντιπρόεδρος του παγκόσμιου σχεδιασμού της διάσημης εταιρείας.

«Ο στόχος μας για αυτή τη συλλογή και την καμπάνια ήταν να αποτυπώσουμε την ουσία της αισθητικής της Μέριλιν και των στυλ που η ίδια έκανε διάσημα, μέσα από μια σύγχρονη ματιά του μπραντ», συμπλήρωσε.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς είναι ένα περιορισμένης έκδοσης τζάκετ Storm Rider, το οποίο αναπαράγει τη γραμμή και τις λεπτομέρειες της εμβληματικής εκδοχής του Αμερικανικού μπραντ που δημιουργήθηκε το 1889, ανανεωμένο με εσωτερική επένδυση, σε μια αποκλειστική χρωματική παλέτα Μέριλιν Μονρόε, με ειδικά σχεδιασμένη ετικέτα και ένα κρυφό κέντημα σε σχήμα κόκκινων χειλιών.

Η Νόρμα Τζιν Μόρτενσον, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της σταρ γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1926 και παραμένει ένα από τα πλέον επιδραστικά σύμβολα της ποπ κουλτούρας του 20ού αιώνα.

Έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θρυλικές ταινίες όπως: «Μερικοί το προτιμούν καυτό», «Επτά χρόνια φαγούρα» και «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές».

«Εδώ και έναν αιώνα, η επιρροή της Μέριλιν Μονρόε διαμορφώνει τον κινηματογράφο, τη μόδα και την ποπ κουλτούρα», σημείωσε η Ντάνα Κάρπεντερ (Dana Carpenter), εκτελεστική αντιπρόεδρος ψυχαγωγίας της Authentic Brands Group, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα της Μονρόε.

«Η συλλογή τιμά με ευαισθησία το διαχρονικό της στυλ, αντλώντας έμπνευση από εμβληματικά αρχεία, ενώ παράλληλα συστήνει αυτά τα κλασικά σχέδια σε μια νέα γενιά θαυμαστών», τόνισε.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΧΡ/ΑΓΚ)