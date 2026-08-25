Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης - Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια

Νεκρός στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Χρήστος Μαρκίδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1954. Σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1974-1979). Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι.

Παρουσίασε τη δουλειά του σε πολλές ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη θεματολογία του κυριαρχούν από νωρίς οι προσωπογραφίες, η ανθρώπινη μορφή σε διάφορες παραλλαγές και οι νεκρές φύσεις, θέματα στα οποία επανέρχεται συχνά κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της φιγούρας με τον χώρο και στην εκφραστική φόρτιση των προσώπων. Η συχνή χρήση των σκούρων τόνων και η όλη επεξεργασία των χρωμάτων τονίζουν τον συμβολικό ή μεταφυσικό ρόλο του φωτός, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα, με ευδιάκριτες αναφορές σε μορφές της καλλιτεχνικής παράδοσης.

Από τη δεκαετία του 1990, κείμενα και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Ανάμεσα στα έργα του περιλαμβάνονται οι ποιητικές συλλογές «Μονόζυγο - Τέσσερα Σχεδιάσματα», «Έως», «Άτια στο σκοτεινό νερό», «Αμώεν», «Κιννάβαρι», «Δράκων κατήλθες» και «Έρεβος ή το άλλο φως», καθώς και τα δοκιμιακά έργα «Επτά κείμενα περί Τέχνης» και «Κατάματα».

Το 2023 κυκλοφόρησε ο συγκεντρωτικός τόμος «Ποιήματα 1999-2020». Το 2025 κυκλοφόρησε το λεύκωμα «Χρήστος Μαρκίδης, Ζωγραφική-Σχέδια» από τις εκδόσεις Αρμός.

Μερικά από τα έργα του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook:

Πηγή: ΚΥΠΕ