Ληστεία σε μουσείο στην Ισπανία, κλάπηκε θησαυρός προϊστορικής χρυσοχοΐας

Ληστεία που διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά διαπράχθηκε την Πέμπτη στο μουσείο της Βιγιένα στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να κλαπεί μεγάλος θησαυρός προϊστορικής χρυσοχοϊας.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή πριν φτάσει στη σκηνή η Αστυνομία. Το μουσείο, στην επαρχία Αλικάντε, στέγαζε μια από τις σημαντικότερες συλλογές προϊστορικής χρυσοχοΐας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συναγερμός του μουσείου χτύπησε γύρω στις 5:20 π.μ. και τέσσερα λεπτά αργότερα, οι κλέφτες είχαν ήδη φύγει από το κτίριο.

Σύμφωνα με τις έρευνες μέχρι στιγμής, οι κλέφτες έφτασαν με πολλά αυτοκίνητα και κατάφεραν να μπουν στο μουσείο από ένα παράθυρο. Τα κλεμμένα λάφυρα περιλάμβαναν περισσότερα από τα 66 αντικείμενα, που χρονολογούνται από το 1000 π.Χ. Μεταξύ των λίγων εναπομεινάντων αντικειμένων ήταν τρία ασημένια σκεύη, ένα βραχιόλι και ορισμένα διακοσμητικά στοιχεία του λεγόμενου Βασιλικού Ραβδιού, ενός τελετουργικού σκήπτρου από την Εποχή του Χαλκού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όποιος σχεδίασε την επιδρομή είχε λεπτομερή γνώση της πολύτιμης συλλογής, της οποίας η ιστορική αξία είναι ανυπολόγιστη. Οι αστυνομικές αρχές ανέκτησαν ένα από τα τέσσερα στέμματα της Παναγίας καθώς πιστεύεται ότι οι κλέφτες το έχασαν όταν τράπηκαν σε φυγή.

Οι αρχές ερευνούν επίσης μια πιθανή τακτική αντιπερισπασμού που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες καθώς λίγο πριν την κλοπή ενεργοποιήθηκε ένας άλλος συναγερμός στο αθλητικό κέντρο της πόλης, όπου είχαν συγκεντρωθεί αστυνομικές περιπολίες.

Ο θησαυρός, που ανακαλύφθηκε το 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σόλερ, βρέθηκε σε ένα δοχείο θαμμένο στην κοίτη ενός ρυακιού κοντά στη Βιγιένα, μια πόλη με 35.000 κατοίκους. Περιλαμβάνει βραχιόλια, κύπελλα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα της Εποχής του Χαλκού, κυρίως κατασκευασμένα από χρυσό, συνολικά 9,7 κιλά, αλλά και από ασήμι, κεχριμπάρι και σίδηρο.

(ΚΥΠΕ-AnsaMed/ΚΧΡ/ΗΦ)