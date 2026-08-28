Κλειστό για το κοινό το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου λόγω του Pafos Aphrodite Festival

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο Κάτω Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω της διοργάνωσης Όπερας στα πλαίσια του PAFOS APHRODITE FESTIVAL 2026. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την όποια ταλαιπωρία παρουσιαστεί στους επισκέπτες του Μνημείου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.