Παρουσιάζεται το νέο Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ» για τις κατεχόμενες κοινότητες

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων Κοινοτήτων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενημερωτικής παρουσίασης και δημοσιογραφικής διάσκεψης του νέου χορηγικού Σχεδίου «ΝΟΣΤΟΣ» την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού (οδός Ιφιγενείας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία).

Το Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ» εντάσσεται στις προσπάθειες του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων Κοινοτήτων. Αποσκοπεί στην προστασία της πολιτιστικής τους ταυτότητας και στη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας των ανθρώπων και των τόπων, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αφηγήσεις, στην ιστορία, στα έθιμα, στην αρχιτεκτονική, στη γλώσσα και στη συλλογική εμπειρία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κατεχόμενες Κοινότητες, τα προσφυγικά σωματεία κατεχόμενων Κοινοτήτων, καθώς και φυσικά πρόσωπα ή φορείς που υποβάλλουν πρόταση με τη στήριξη Κοινοτικού Συμβουλίου κατεχόμενης Κοινότητας για την υλοποίηση σχετικής δράσης.

Κατά την ενημερωτική παρουσίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 μέχρι τις 13:30, θα επεξηγηθούν οι στόχοι, οι όροι και τα κριτήρια του Σχεδίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.grants4arts.cy. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν διευκρινίσεις αναφορικά με την ετοιμασία και την υποβολή των προτάσεών τους.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου της Υφυπουργού Πολιτισμού κας Κλέας Παπαέλληνα στις 13:30.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή στήριξης προς τα Κοινοτικά Συμβούλια και τους ενδιαφερόμενους για το Σχέδιο φορείς, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ένωση Κατεχόμενων Κοινοτήτων πραγματοποίησε κατά την περασμένη εβδομάδα τρεις ενημερωτικές ημερίδες ανά επαρχία, οι οποίες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Οι ημερίδες έλαβαν χώρα στα προσωρινά οικήματα της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Κερύνειας στον Άγιο Δομέτιο, της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Αμμοχώστου στη Λάρνακα και της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Λευκωσίας στην Αγλαντζιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.grants4arts.cy. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14:00.

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Σχεδίου «ΝΟΣΤΟΣ» 2026 είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ikoulafeti@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το 22 809859, καθημερινά από τις 12:00 έως τις 14:00.

Για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.