Στο ΑΠΚΥ μέχρι το 2030 παραμένει η Έδρα UNESCO για τον Οπτικό Γραμματισμό

Την ανανέωση για δεύτερη θητεία της Έδρας UNESCO με αντικείμενο «Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy» (Οπτική Προσδοκία και Εγγραμματισμός για το Μέλλον προς τον Οπτικό Εγγραμματισμό) ανακοίνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Η Έδρα ιδρύθηκε επίσημα στο ΑΠΚΥ τον Ιούλιο του 2022, με στόχο την ενίσχυση της κριτικής οπτικής σκέψης και δράσης, υποστηρίζοντας τη διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και επικοινωνία, καθώς και την κοινωνική αλληλεγγύη. Διευθύντριά της είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βίκυ (Βάγια) Καραΐσκου.

Η δεύτερη θητεία της Έδρας θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2030 και, σύμφωνα με το ΑΠΚΥ, θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση του διεθνούς δικτύου συνεργασιών, καθώς και στην ανάπτυξη διεπιστημονικών πρωτοβουλιών, ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών δράσεων και νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στον τομέα του Οπτικού Γραμματισμού.

Στο επίκεντρο της αποστολής της παραμένει η ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων και μεθοδολογιών Οπτικού Γραμματισμού, αλλά και η διάδοση της προσέγγισης του Γραμματισμού για το Μέλλον. Στόχος είναι οι πολίτες να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, να διερευνούν και να οραματίζονται εναλλακτικά μέλλοντα και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Η ανανέωση της Έδρας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Εδρών UNESCO/UNITWIN και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.