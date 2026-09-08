Υφυπουργείο Πολιτισμού: Βαθιά θλίψη για την απώλεια του Βάσου Φτωχόπουλου

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Βάσου Φτωχόπουλου, σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, κάνοντας λόγο για «μια ξεχωριστή και πολυσχιδή προσωπικότητα των ελληνικών Γραμμάτων και του Πολιτισμού».

Ο Βάσος Φτωχόπουλος γεννήθηκε το 1950 στην Αιγιαλούσα της Καρπασίας και υπήρξε συγγραφέας, σκηνοθέτης, εκδότης και ενεργός άνθρωπος του δημόσιου διαλόγου.

Μέσα από τις εκδόσεις «Αιγαίον» συνέβαλε για δεκαετίες στην πνευματική ζωή του τόπου, δίνοντας χώρο σε συγγραφείς και έργα και δημιουργώντας παράλληλα έναν ιδιαίτερο χώρο συνάντησης ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Μέσα από τη συγγραφική και θεατρική του δραστηριότητα άφησε, επίσης, το δικό του αποτύπωμα στον σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου.

Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, η παρουσία του χαρακτηριζόταν από δημιουργικότητα, δυναμική προσωπικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου και του ελληνισμού.

Ο αντικατοχικός αγώνας και η ιδιαίτερη σχέση του με τον τόπο καταγωγής του αποτέλεσαν σταθερούς άξονες της σκέψης και της δημόσιας παρουσίας του.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του, σημειώνοντας ότι «η προσφορά του στα Γράμματα και τον Πολιτισμό της Κύπρου θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο και την παρακαταθήκη που αφήνει».