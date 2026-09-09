Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Θέατρο
Μουσική
Εικαστικά
Κινηματογράφος
Χορός
Πόλη - Εξοχή
Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ»: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.09.2026 08:47
Header Image

Η παράταση δίνεται λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Στήριξης Κατεχόμενων Κοινοτήτων.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Στήριξης Κατεχόμενων Κοινοτήτων «ΝΟΣΤΟΣ», λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για συμμετοχή.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων www.grants4arts.cy

Τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/schedio-stirixis-katechomenon-koinotiton-nostos/

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ikoulafeti@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το 22 809859, καθημερινά από τις 12:00 έως τις 14:00.

Για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Tags

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
παράταση
ΝΟΣΤΟΣ
Σχέδιο Νόστος
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα