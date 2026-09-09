Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ»: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Στήριξης Κατεχόμενων Κοινοτήτων «ΝΟΣΤΟΣ», λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για συμμετοχή.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων www.grants4arts.cy

Τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/schedio-stirixis-katechomenon-koinotiton-nostos/

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ikoulafeti@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το 22 809859, καθημερινά από τις 12:00 έως τις 14:00.

Για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.