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Ανακτήθηκαν δύο από τους κλεμμένους πίνακες του μουσείου Ρενουάρ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.09.2026 10:50
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Δύο πίνακες, από τους τέσσερις που είχαν αρχικά κλαπεί από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε την Τρίτη ο δήμαρχος της κοινότητας αυτής.

«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP/ΜΧ)

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