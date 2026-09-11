Άναψε η Φλόγα για το «Dakar 2026» με κυπριακή παρουσία

Στην τελετή αφής και παράδοσης της Φλόγας για τους IV Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, την Πέμπτη, παρέστη εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα ολυμπιακά ιδεώδη παραμένουν ένας διαχρονικός φάρος για τη νέα γενιά. Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού η Φλόγα των IV Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Dakar 2026» άναψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε τελετή αφής και παράδοσης που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Kirsty Coventry.

Την μουσική της τελετής συνέθεσε ο διακεκριμένος Κύπριος συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία και την καλλιτεχνική διεύθυνση και χορογραφία η Άρτεμις Ιγνατίου. Όπως αναφέρεται, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, η αφή και η παράδοση της Φλόγας πραγματοποιείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σύμβολο της σύγχρονης Ολυμπιακής Ιστορίας.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, υπογράμμισε ότι η τελετή αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση της δύναμης του πολιτισμού και του αθλητισμού να δημιουργούν γέφυρες μεταξύ των λαών. Προστίθεται ότι πλέον η φλόγα ταξιδεύει προς το Ντακάρ, μεταφέροντας μαζί της τις ευγενείς αξίες του ολυμπισμού.

Η μουσική της τελετής

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, ο οποίος συνέθεσε τη μουσική της τελετής αφής και παράδοσης της Φλόγας, υπηρετεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και «συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων σύγχρονων Κύπριων συνθετών με διεθνή αναγνώριση σήμερα». Το έργο του, προστίθεται, εκτείνεται από τη συμφωνική μουσική και τα ορατόρια μέχρι μεγάλες πολυμεσικές παραγωγές και καινοτόμα καλλιτεχνικά πρότζεκτ που συνδυάζουν μουσική, πολιτισμό, τεχνολογία και δημόσιο χώρο.

Αναφέρεται επίσης ότι τα έργα του «The Sound of Kyoto» και «The Sound of Shanghai», γνώρισαν ιδιαίτερη απήχηση διεθνώς ενώ η σύνθεσή του «Ελευθερία» - μια ανάθεση των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ – αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το έργο του περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συμφωνικές συνθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι «Πονεμένες Παναγίες», οι οποίες συνδέονται με τη συλλογική μνήμη και την ιστορική εμπειρία του ελληνισμού της Κύπρου.