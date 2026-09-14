Αναθεωρείται το νομοσχέδιο για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη: Τι αλλάζει

Σε τροχιά αναθεώρησης τέθηκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, το προσχέδιο του Νομοσχεδίου «Ο περί της θέσπισης Μητρώου Καλλιτεχνών και Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2025». Η νέα αυτή εντατική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, που θα κατοχυρώνει την επαγγελματική και κοινωνική υπόσταση των καλλιτεχνών με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού οικοσυστήματος της χώρας μας, εκκίνησε εντός του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υφυπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στη συγκέντρωση και συστηματική επεξεργασία όλων των εισηγήσεων και σχολίων που υποβλήθηκαν από τα οργανωμένα καλλιτεχνικά σύνολα επί του υφιστάμενου προσχεδίου του Νομοσχεδίου, καθώς και στην εξασφάλιση εξειδικευμένης διεθνούς τεχνογνωσίας. Συγκεκριμένα, το προσχέδιο, μαζί με τα συνοδευτικά σχόλια, μελετήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες πολιτιστικής πολιτικής κ. Joost Heinsius (Ολλανδία, Διευθυντή της εταιρείας Values of Culture & Creativity), κ. Sine Tofte Hannibal (Δανία, Διευθύντρια της Danish Composers’ Society) και κ. Nadia Feldkircher (Ιρλανδία, επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας για το Βασικό Εισόδημα για τις Τέχνες στο Τμήμα Πολιτισμού, Επικοινωνιών και Αθλητισμού Ιρλανδίας).

Οι πρώτοι δύο εμπειρογνώμονες προσκλήθηκαν στην Κύπρο και συμμετείχαν σε διευρυμένη συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 04.09.2026 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Στη συνάντηση και στον ενεργό διάλογο που ακολούθησε παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συλλογικών οργάνων όλων των καλλιτεχνικών κλάδων, μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού, τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου, τη Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και εκπρόσωπο του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Σκοπός της συνάντησης, που διεξήχθη σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, ήταν η από κοινού εξέταση και επεξεργασία βασικών παραμέτρων του Νομοσχεδίου, από το Υφυπουργείο, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και την καλλιτεχνική κοινότητα. Χαιρετίζοντας την έναρξη εργασιών της συνάντησης, η Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Κλέα Παπαέλληνα, υπογράμμισε τη βούληση του Υφυπουργείου για ουσιαστική αναθεώρηση του κειμένου και, ει δυνατόν, οριστικοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου έως το τέλος του έτους.

Μέσα από ανταλλαγή θέσεων και αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των προσκεκλημένων συμβούλων, συμφωνήθηκε η πλήρης απαλοιφή του Β΄ μέρους του προσχεδίου, το οποίο αφορούσε την παροχή καλλιτεχνικής χορηγίας προς αυτοεργοδοτούμενους καλλιτέχνες, καθώς αναγνωρίστηκε ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες της καλλιτεχνικής κοινότητας. Το εν λόγω μέρος συζητήθηκε εκτενώς από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση και τυγχάνει επανασχεδιασμού. Σε ό,τι αφορά το Α΄ μέρος, για τον καθορισμό των όρων για εγγραφή καλλιτεχνών σε Μητρώο Καλλιτεχνών και Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών, συμφωνήθηκε η επανεπεξεργασία σειράς διατάξεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τον ορισμό του καλλιτέχνη και την επιμέρους ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων κάθε κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι το Νομοσχέδιο «Ο περί της θέσπισης Μητρώου Καλλιτεχνών και Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2025» εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.1.2025, προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 20.01.2025 και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού στις 30.04.2025. Στη συνέχεια, και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κατατέθηκαν, ξεκίνησε διαδικασία επανεξέτασής του σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια του 2026 πραγματοποιήθηκαν σειρά ενεργειών, επαφών και διαβουλεύσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Τον Φεβρουάριο 2026 έλαβαν χώρα άτυπες συναντήσεις του Γενικού Διευθυντή με οργανωμένα σύνολα, τον Απρίλιο 2026 έγινε συνάντηση του Υφυπουργείου με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ τον Ιούλιο 2026 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, κατά την οποία ανακοινώθηκε από την τότε Υφυπουργό ένας νέος κύκλος συναντήσεων με καλλιτεχνικούς φορείς.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού παραμένει προσηλωμένο στον στόχο διαμόρφωσης ενός ευρέως αποδεκτού, λειτουργικού και ισορροπημένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα κατοχυρώνει τη θέση των καλλιτεχνών, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού οικοσυστήματος στην Κύπρο.