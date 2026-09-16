«Έκρηξη» στο Υφυπουργείο Πολιτισμού: Το προσωπικό καταγγέλλει συγκέντρωση εξουσιών και κατέρχεται σε αυθόρμητη στάση εργασίας

Το σύνολο του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού κατέρχεται σε μονόωρη αυθόρμητη στάση εργασίας από τις 9.00 – 10.00 π.μ. την Τετάρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρεται, για την επανειλημμένη προσπάθεια που επιχειρείται εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή για μεταφορά ολόκληρου του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου κάτω από τον έλεγχό του, χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε ενημέρωση ή διαβούλευση τόσο με τους επηρεαζόμενους Διευθυντές των Τμημάτων του Υφυπουργείου, όσο και με την πολιτική Προϊσταμένη Κλέα Παπαέλληνα.

Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί τη Διοίκηση του Υφυπουργείου όπως προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Υφυπουργείου και τονίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση ''δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από τη λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης''.

Ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι ο Γενικός Διευθυντής, μέσω της αλλαγής που επιδιώκει να προωθήσει στον Προϋπολογισμό, "αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων όλων των Τμημάτων του Υφυπουργείου και την ευθύνη για την υλοποίηση όλων των έργων και προγραμμάτων κάτω από τον ίδιο, αφαιρώντας από τα Τμήματα την αυτονομία τους και από τους Διευθυντές τον διοικητικό τους ρόλο".

Η εξέλιξη αυτή, αναφέρει η ΠΑΣΥΔΥ, ανησυχεί έντονα και δικαιολογημένα το προσωπικό του Υφυπουργείου, καθώς έχει ήδη διαπιστωθεί μια στοχευμένη προσπάθεια παραγνώρισης, περιθωριοποίησης και παραγκωνισμού των Διευθυντών των Τμημάτων του Υφυπουργείου εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή, η οποία όπως διαφαίνεται κλιμακώνεται μέσω των αλλαγών που προωθούνται στον Προϋπολογισμό.

"Πέραν της προαναφερθείσας βλαπτικής μεταβολής των συνθηκών εργασίας των Διευθυντών, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι σε περίπτωση που εγκριθούν οι τροποποιήσεις που επιδιώκονται, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η έγκριση του συνόλου των οικονομικών πράξεων του Υφυπουργείου συγκεντρώνονται σε ένα και μόνο άτομο", αναφέρεται.

Η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει επίσης ότι η διαμαρτυρία του προσωπικού έγκειται και στις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις που παρατηρούνται από πλευράς του Γενικού Διευθυντή, όσον αφορά στην προώθηση εγκρίσεων, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται ή να καθυστερούν να υλοποιηθούν δράσεις του Υφυπουργείου, όπως επίσης και στις συνεχείς παρεμβάσεις στο έργο των Τμημάτων του Υφυπουργείου εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή και στην επιβολή μονομερών αποφάσεων από πλευράς του σχετικά με ζητήματα και θέματα που ο χειρισμός τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Διευθυντών των εκάστοτε Τμημάτων του Υφυπουργείου.

"Παράλληλα, η συνεχιζόμενη απαξιωτική συμπεριφορά του Γενικού Διευθυντή προς το σύνολο του προσωπικού του Υφυπουργείου, η οποία δημιουργεί εκφοβιστικό, προσβλητικό και επιθετικό περιβάλλον εργασίας, αποτελεί επίσης ένα από τους κύριους λόγους της σημερινής διαμαρτυρίας" αναφέρεται.

Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί τη Διοίκηση του Υφυπουργείου όπως προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Υφυπουργείου και τονίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση ''δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από τη λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης''.