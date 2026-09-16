Δεν γνώριζε η Κλέα για την επιστολή Παπαγεωργίου στο ΥΠΟΙΚ - Τι λέει ο ΓΔ για τις καταγγελίες του προσωπικού

Δεν ήταν ενήμερη η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα για την επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιώργος Παπαγεωργίου, προς το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τη συγκέντρωση των καθηκόντων ελέγχοντα λειτουργού στα χέρια του Γενικού Διευθυντή.

Σε δήλωσή του στο «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Υφ. Πολιτισμού, Θανάσης Αθανασίου, ανέφερε ότι η Υφυπουργός έχει ζητήσει ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή και ότι θα τοποθετηθεί επί του ζητήματος αφού τη λάβει.

«Όσον αφορά την επιστολή που εστάλη στο Υπουργείο Οικονομικών, η Υφυπουργός δεν ήταν ενήμερη και ζήτησε ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή. Αφού λάβει τη συγκεκριμένη ενημέρωση, θα τοποθετηθεί», σημείωσε.

Επισήμανε, ακόμη, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τους διευθυντές των Τμημάτων, οι οποίοι είχαν ζητήσει συνάντηση μαζί της. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, με την Υφυπουργό να αποδέχεται το αίτημά τους παρά την απουσία του Γενικού Διευθυντή στο εξωτερικό για επαγγελματικό ταξίδι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση είχε διευθετηθεί πριν από τη σημερινή στάση εργασίας και πριν η ίδια πληροφορηθεί ότι το προσωπικό επρόκειτο να προχωρήσει σε κινητοποίηση.

Τόνισε δε ότι η Υφυπουργός δεν είχε λάβει προηγουμένως προειδοποίηση για τη στάση εργασίας και ότι ενημερώθηκε σχετικά μόλις λίγα λεπτά πριν από την έναρξή της.

Τι απαντά ο Γιώργος Παπαγεωργίου

Τη δική του θέση για όσα καταγγέλλει το προσωπικό του Υφυπουργείου Πολιτισμού έδωσε νωρίτερα ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παπαγεωργίου, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ.

Αναφερόμενος στην πρόταση για συγκέντρωση των καθηκόντων ελέγχοντα λειτουργού στα χέρια του Γενικού Διευθυντή, ο κ. Παπαγεωργίου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για συγκεντρωτισμό, αλλά για «συγκέντρωση των καθηκόντων ελέγχοντα λειτουργού στα χέρια του Γενικού Διευθυντή», για λόγους που, όπως είπε, είναι ανοικτός να συζητήσει τόσο με την ΠΑΣΥΔΥ όσο και με τους διευθυντές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το ζήτημα είχε τεθεί ενώπιον των διευθυντών σε διευθυντική συνάντηση για θέματα προϋπολογισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα τον περασμένο Ιούνιο. Όπως είπε, η σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών εστάλη την περασμένη Παρασκευή.

Ερωτηθείς κατά πόσο η Υφυπουργός συμμερίζεται τη θέση του για τη συγκεκριμένη αλλαγή, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί με την επιστροφή του στην Κύπρο. «Από Δευτέρα θα είναι ίσως το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με την Υφυπουργό», είπε.

Ο Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή στάση εργασίας, λέγοντας ότι η Υφυπουργός ενημερώθηκε μόλις 14 λεπτά πριν από τις 9 το πρωί. Κατά τον ίδιο, αυτό δεν συνιστά έγκαιρη ενημέρωση ούτε εξάντληση των διαθέσιμων μέσων διαλόγου, ενώ χαρακτήρισε την απεργία «ύστατο εργαλείο» στις σχέσεις μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων και διοίκησης.

Διαψεύδει τα περί εκφοβισμού

Ο κ. Παπαγεωργίου απέρριψε παράλληλα τις καταγγελίες του προσωπικού περί εκφοβιστικής, προσβλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς.

«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», δήλωσε, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως ως τέτοια να ερμηνεύθηκε η προσπάθειά του να ασκήσει έλεγχο σε «διάφορα κακώς έχοντα» εντός του Υφυπουργείου.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των αδειών ασθενείας, λέγοντας ότι όταν ανέλαβε καθήκοντα, στις 2 Δεκεμβρίου 2025, τέθηκε ενώπιόν του επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σχετικά με μεγάλο αριθμό αδειών ασθενείας στο Υφυπουργείο. Όπως υποστήριξε, η προσπάθειά του να διερευνήσει το ζήτημα και να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενδεχομένως να ερμηνεύθηκε ως επιθετική συμπεριφορά.

Σε σχέση, τέλος, με την καταγγελία ότι υπάλληλοι βρέθηκαν σε περιπτώσεις να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ οδηγίας της Υφυπουργού και οδηγίας του Γενικού Διευθυντή, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι οι Υφυπουργοί καθορίζουν την πολιτική των Υφυπουργείων και οι αποφάσεις τους υλοποιούνται από τη διοίκηση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι όταν πρόκειται για αποφάσεις ή εισηγήσεις οικονομικού χαρακτήρα, η διοίκηση δεν μπορεί να τις ακολουθεί «τυφλά», καθώς οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας, των διαδικασιών περί δημοσίων συμβάσεων και των απαιτούμενων εγκριτικών διαδικασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε, ο Γενικός Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει.