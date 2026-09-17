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ΑΚΕΛ για Υφ. Πολιτισμού: Καταγγέλλει αυταρχικό και συγκεντρωτικό τρόπο διεύθυνσης - «Στα πρόθυρα κλεισίματος» οι φορείς
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 17.09.2026 15:13
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Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα «δικαιώνουν» τις καταγγελίες που, όπως σημειώνει, είχε διατυπώσει επανειλημμένα το προηγούμενο διάστημα για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Υφυπουργείου.

Για «αυταρχικό και συγκεντρωτικό τρόπο διεύθυνσης» του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που προκάλεσε σειρά προβλημάτων σε πολιτιστικές δράσεις, κάνει λόγο το ΑΚΕΛ, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων και των καταγγελιών εργαζομένων, καλώντας τη νέα Υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, να παρέμβει «χωρίς χρονοτριβή».

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα «δικαιώνουν» τις καταγγελίες που, όπως σημειώνει, είχε διατυπώσει επανειλημμένα το προηγούμενο διάστημα για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Υφυπουργείου.

Σύμφωνα με το κόμμα, αντί η ηγεσία του Υφυπουργείου να λαμβάνει μέτρα και αποφάσεις για την αντιμετώπιση των «μεγάλων και διαχρονικών προβλημάτων» στον χώρο του πολιτισμού, δημιουργούνται νέα ζητήματα, τα οποία δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την εύρυθμη λειτουργία του.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι από όσα διαδραματίζονται στο Υφυπουργείο επηρεάζονται τόσο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, όπως αναφέρει, «απαξιώνονται και υποβαθμίζονται», όσο και η πολιτιστική δημιουργία και, κυρίως, οι άνθρωποι του πολιτισμού.

Κάνει ειδικότερα λόγο για «αυταρχικό και συγκεντρωτικό τρόπο διεύθυνσης του Υφυπουργείου», ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει προκαλέσει σειρά προβλημάτων σε συγκεκριμένες δράσεις πολιτισμού, «που είτε ακυρώθηκαν είτε μετατέθηκαν για ένα αόριστο μέλλον».

Παράλληλα, το κόμμα υποστηρίζει ότι σημαντικοί θεσμοί πλήττονται και ότι πολλοί φορείς πολιτισμού βρίσκονται «στα πρόθυρα κλεισίματος».

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση και ειδικότερα την Υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, να ενεργήσει «χωρίς χρονοτριβή», ώστε, όπως αναφέρει, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου να ασκεί τα καθήκοντά του «με τρόπο νόμιμο, αμερόληπτο και προπαντός με απόλυτο σεβασμό» προς όλους τους εργαζομένους και τους ανθρώπους του πολιτισμού.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ δηλώνει ότι συντάσσεται «με όλους όσοι αγωνίζονται για τα αναφαίρετα δικαιώματά τους και για ουσιαστική στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας».

«Είναι πολλά και μεγάλα τα ανοικτά μέτωπα στον χώρο του πολιτισμού και επιτέλους οι κυβερνώντες ας ασχοληθούν με την ουσία αυτών των προβλημάτων», αναφέρει, καλώντας παράλληλα σε σεβασμό τόσο προς τους εργαζομένους στο Υφυπουργείο όσο και προς τους δημιουργούς.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΕΛ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΛΕΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
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