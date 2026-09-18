Στην Κλέα o «γόρδιος δεσμός» του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Σε πολιτικό επίπεδο περνά πλέον η κρίση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, μετά τη στάση εργασίας και τις καταγγελίες των εργαζομένων, με ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να παρεμβαίνουν για τον τρόπο διοίκησης και τα προβλήματα λειτουργίας του Υφυπουργείου. Στο μεταξύ, η νέα υφυπουργός, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία συναντήθηκε χθες με τους τρεις επικεφαλής των Τμημάτων, αναμένει την επιστροφή του γενικού διευθυντή την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και την πρόταση για συγκέντρωση των καθηκόντων των ελεγχόντων λειτουργών στον ίδιο. Ο κ. Παπαγεωργίου, μιλώντας πάντως την Τετάρτη στο ΣΙΓΜΑ, ανέφερε ότι το επίμαχο ζήτημα είχε τεθεί στους διευθυντές σε συνάντηση στην Αγία Νάπα τον περασμένο Ιούνιο και ότι η επιστολή εστάλη την περασμένη Παρασκευή. Ερωτηθείς εάν η υφυπουργός συμφωνεί με την πρόταση, απάντησε ότι αυτό θα είναι ίσως το πρώτο θέμα που θα συζητήσουν με την επιστροφή του τη Δευτέρα. Πάντως, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι, όντως αναφέρθηκε το θέμα στη συνάντηση του Ιούνη, ωστόσο οι διευθυντές των Τμημάτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η χθεσινή συνάντηση της υφυπουργού με τον διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, δρα Γιώργο Γεωργίου, τη διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, δρα Ιωάννα Χατζηκωστή, και τον έφορο του Κρατικού Αρχείου, δρα Χρίστο Κυριακίδη, εξελίχθηκε σε καλό κλίμα, με τους τρεις επικεφαλής να θέτουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Από τη συνάντηση προκύπτει ότι πρόθεση της νέας υφυπουργού, είναι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του Υφυπουργείου.

Παρέμβαση ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκε η παρέμβαση της δρος Έφης Κυπριανίδου, υπεύθυνης Χαρτοφυλακίου Πολιτισμού του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, η οποία έκανε λόγο για «πολύμηνη διοικητική δυσλειτουργία». Η κ. Κυπριανίδου αναφέρθηκε σε μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθυστερήσεις σε μεγάλα χορηγικά προγράμματα και στη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και σε συσσώρευση εκκρεμοτήτων. Χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρές» τις καταγγελίες των εργαζομένων και ζήτησε ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνησή τους. Παρέμβαση ακολούθησε και από το ΑΚΕΛ, το οποίο τόνισε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν προηγούμενες καταγγελίες του για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Υφυπουργείου. Έκανε λόγο για «αυταρχικό και συγκεντρωτικό τρόπο διεύθυνσης», τον οποίο συνέδεσε με δράσεις πολιτισμού που, όπως αναφέρει, είτε ακυρώθηκαν, είτε μετατέθηκαν για «ένα αόριστο μέλλον». Το ΑΚΕΛ κάλεσε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα την υφυπουργό, να ενεργήσουν «χωρίς χρονοτριβή», ώστε, όπως αναφέρει, ο γενικός διευθυντής να ασκεί τα καθήκοντά του «με τρόπο νόμιμο, αμερόληπτο» και με σεβασμό προς τους εργαζομένους και τους ανθρώπους του πολιτισμού.

Παράπονα από τον Φεβράρη

Υπενθυμίζεται ότι γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, είχε καταγγελθεί και από την ΠΑΣΥΔΥ για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην προώθηση εγκρίσεων, παρεμβάσεις στο έργο των Τμημάτων και μονομερείς αποφάσεις. Τα παράπονα δε προϋπήρχαν της στάσης εργασίας, εφόσον από τις 15 Ιουνίου 2026, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, είχε επιβεβαιώσει στην «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6, ότι η συντεχνία εξέταζε παράπονα για τον γενικό διευθυντή. Είχαν προηγηθεί, άλλωστε, οι σοβαρές καθυστερήσεις στο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ». Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, η αξιολόγηση των προτάσεων αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο στα τέλη Φεβρουαρίου οι επιτροπές αξιολόγησης δεν είχαν ακόμη συσταθεί, σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες πολιτιστικών φορέων. Οι αντιδράσεις οδήγησαν στις αρχές Μαρτίου σε διαμαρτυρία καλλιτεχνών έξω από το Υφυπουργείο, με τη διοίκηση να δεσμεύεται τότε ότι τα ονόματα των αξιολογητών θα ανακοινώνονταν στις 9 Μαρτίου 2026. Η λίστα δημοσιοποιήθηκε τελικά στις 20 Μαρτίου, με το Υφυπουργείο να αναφέρει ότι οι αξιολογητές είχαν αρχίσει δύο εβδομάδες προηγουμένως την εξέταση των 506 αιτήσεων και ότι η διαδικασία αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός Απριλίου. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ανακοινώθηκαν σταδιακά κατά τους επόμενους μήνες, με ορισμένους τομείς να φτάνουν μέχρι τα μέσα και τα τέλη Μαΐου.

Εν μέσω των αντιδράσεων εκείνης της περιόδου, ο ίδιος ο Γιώργος Παπαγεωργίου, σε δημόσια παρέμβασή του στον Άστρα αλλά και στο «Παράθυρο», είχε δηλώσει ότι «χρεώνεται προσωπικά» την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, συνδέοντας τις καθυστερήσεις με αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης μετά από παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Καθυστέρηση καταγράφηκε αργότερα και στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, καθώς οι δράσεις προβλεπόταν να αρχίσουν την 1η Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου. Τις καθυστερήσεις αυτές τις επισημαίνουμε σήμερα, καθώς ανάμεσα στις καταγγελίες περιλαμβάνονται και οι καθυστερήσεις στην προώθηση εγκρίσεων.