Ένωση Ηθοποιών Κύπρου: Θεσπίζει υποτροφία στο όνομα του Σπύρου Σταυρινίδη για νέους ηθοποιούς

Η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία της ετήσιας Υποτροφίας «Σπύρος Σταυρινίδης», με σκοπό την οικονομική στήριξη νέων ανθρώπων που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματικές σπουδές υποκριτικής στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Η υποτροφία φέρει το όνομα του αείμνηστου Σπύρου Σταυρινίδη, ενός από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς ηθοποιούς της Κύπρου και ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια την Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, διατελώντας Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος της.

Όπως αναφέρει η ΕΗΚ, καθ’ όλη τη μακρόχρονη πορεία του, ο Σπύρος Σταυρινίδης «αγωνίστηκε με σθένος για τον πολιτισμό, τα δικαιώματα των ηθοποιών και τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους του θεάτρου».

«Υπήρξε για τις νεότερες γενιές φάρος γνώσης και εμπειρίας, αλλά και καθοδηγητής που δίδαξε με το ήθος, την αφοσίωση και τη στάση ζωής του», σημειώνει η Ένωση.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΕΗΚ επιθυμεί να τιμήσει έμπρακτα τη μνήμη και την προσφορά του, στηρίζοντας κάθε χρόνο έναν νέο άνθρωπο στην πορεία του προς το επάγγελμα του ηθοποιού.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα παραχωρηθεί μία υποτροφία ύψους €1.000. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία είναι Κύπριοι πολίτες ή έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιθυμούν να αρχίσουν ή ήδη παρακολουθούν επαγγελματικές σπουδές υποκριτικής στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Η οικονομική ανάγκη θα αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής, μαζί με το υποκριτικό ταλέντο, τις δυνατότητες εξέλιξης, το κίνητρο και την αφοσίωση του υποψηφίου.

Το αρχικό ταμείο της υποτροφίας δημιουργήθηκε χάρη στη συλλογική προσφορά της οικογένειας του Σπύρου Σταυρινίδη, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, συναδέλφων, φίλων και ανθρώπων που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στόχος της ΕΗΚ είναι η Υποτροφία «Σπύρος Σταυρινίδης» να καθιερωθεί ως ένας διαχρονικός θεσμός στήριξης των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ηθοποιού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Ηθοποιών Κύπρου στο actorsunion@cytanet.com.cy, προκειμένου να λάβουν την αναλυτική προκήρυξη, τα κριτήρια συμμετοχής, τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το έντυπο αίτησης.

Στο μήνυμά τους θα πρέπει να αναγράφουν ως θέμα «Πληροφορίες – Υποτροφία “Σπύρος Σταυρινίδης” 2026–2027».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2026.