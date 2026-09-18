Παρουσίαση του Σχέδιου Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων 2026

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των Θρησκευτικών Ομάδων της Κύπρου, προχωρεί με το «Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων 2026», το οποίο και θα παρουσιάσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός του σχεδίου είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη σε δράσεις πολιτισμού, οι οποίες προέρχονται από τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών, σημειώνεται σε ανακοίνωση, που εξέδωσε το Υφυπουργείο.

Η εφαρμογή του σχεδίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός σταθερού και κατάλληλα διαμορφωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για την οικονομική ενίσχυση αξιόλογων δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται από τα γραφεία των αντιπροσώπων των τριών θρησκευτικών ομάδων και από φορείς που προέρχονται από τις τρεις Θρησκευτικές Ομάδες, τονίζεται.

Οπως αναφέρεται, η εφαρμογή του σχεδίου συνδέεται άμεσα με την επιδίωξη της καθιέρωσης ενός ικανού και αποτελεσματικού μέσου για τη διάθεση, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την έγκαιρη και ουσιαστική χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που να έχουν ουσιαστική εμβέλεια, αποτέλεσμα και σημασία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα γραφεία των αντιπροσώπων των τριών θρησκευτικών ομάδων, καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του σχεδίου και δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού ή/και στην προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της αντίστοιχης θρησκευτικής ομάδας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.grants4arts.cy. ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τις πρόνοιες του σχεδίου και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου, στο τηλέφωνο 22809816 και να απευθύνονται γραπτώς με email στην υπεύθυνη λειτουργό κυρία Τρίχα Γεωργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση gtricha@culture.gov.cy.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, κατά την ενημερωτική παρουσίαση θα επεξηγηθούν οι στόχοι, οι βασικοί όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης του σχεδίου, οι επιλέξιμες δαπάνες και τα επίπεδα χρηματοδότησης, καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Grants4Arts. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή των προτάσεών τους.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΓΒΑ)