Parathyro logo
Θέματα
Θέατρο
Επίκαιρα
Ο φεμινισμός μπήκε στα φίλτρα των social media: Η meta μπλόκαρε θεατρική παράσταση της Βιρτζίνια Γουλφ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.09.2026 09:19
Header Image

© Teatre Raval.

Θέατρο στη Βαρκελώνη καταγγέλλει ότι δεν μπόρεσε να προωθήσει στο Facebook και το Instagram τη θεατρική διασκευή του «A Room of One’s Own», καθώς το αυτόματο σύστημα της Meta κατέταξε αναφορές σε φεμινισμό και κοινωνικά δικαιώματα ως «κοινωνικά θέματα».

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η απόφαση της Meta να μπλοκάρει τη διαφήμιση θεατρικής παράστασης βασισμένης στο έργο της Βιρτζίνια Γουλφ «A Room of One’s Own», επειδή η σχετική προώθηση περιείχε αναφορές στον φεμινισμό και σε κοινωνικά ζητήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Guardian, το Teatre Raval στη Βαρκελώνη επιχείρησε να διαφημίσει στο Facebook και το Instagram τη νέα θεατρική παραγωγή, ωστόσο η καμπάνια απορρίφθηκε από τα συστήματα της Meta.

Όταν το θέατρο ζήτησε εξηγήσεις, η εταιρεία φέρεται να απάντησε ότι αναφορές σε «πολιτικά δικαιώματα, φεμινισμό ή κοινωνική μεταρρύθμιση» ταξινομούνται συχνά από το αυτοματοποιημένο σύστημά της ως «κοινωνικά θέματα» και, για τον λόγο αυτό, μπορεί να φιλτράρονται.

Κατά την Guardian, η Meta πρότεινε ως λύση την αφαίρεση συγκεκριμένων «λέξεων-κλειδιών», ώστε το περιεχόμενο της διαφήμισης να μην φαίνεται ότι ενθαρρύνει ακτιβισμό.

Το θέατρο αντέδρασε δημόσια, κάνοντας λόγο για «αδικία» και παραβίαση του δικαιώματός του να προβάλλει μια φεμινιστική θεατρική παραγωγή. Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να ενημερώνουν το κοινό για τις δραστηριότητές τους.

Η παραγωγή είναι μονόλογος με πρωταγωνίστρια την Κλάρα Σάντσις και βασίζεται στις ομιλίες που είχε δώσει η Βιρτζίνια Γουλφ το 1928 στα Newnham και Girton Colleges του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, τα οποία τότε ήταν από τα ελάχιστα κολέγια που δέχονταν γυναίκες.

Οι ομιλίες αυτές εκδόθηκαν έναν χρόνο αργότερα στο δοκίμιο «A Room of One’s Own», στο οποίο η Γουλφ ανέλυε τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις που θεωρούσε αναγκαίες για να μπορέσει μια γυναίκα να δημιουργήσει λογοτεχνικό έργο.

Η Σάντσις δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia ότι δεν είναι σαφές εάν η διαφήμιση απορρίφθηκε λόγω του ονόματος της Γουλφ, της λέξης «φεμινισμός» ή και των δύο. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους αυτοματοποιημένοι περιορισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε «διαγραφή» κοινωνικών κατακτήσεων που χρειάστηκαν αιώνες για να επιτευχθούν.

Η υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί των μεγάλων πλατφορμών διακρίνουν ανάμεσα σε πολιτικό ή ακτιβιστικό περιεχόμενο και σε πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές αναφορές που περιλαμβάνουν κοινωνικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από Guardian

Tags

SOCIAL MEDIA
ΔΙΕΘΝΗ
ΘΕΑΤΡΟ
Facebook
Instagram
Ισπανία
META
FACEBOOK
ΙΣΠΑΝΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα