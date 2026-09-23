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Στη Λάρνακα αντιπροσωπεία βιβλιοθηκονόμων από το Trenčín της Σλοβακίας μέσω Erasmus+
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.09.2026 15:35
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Αντιπροσωπεία βιβλιοθηκονόμων από το Trenčín της Σλοβακίας φιλοξένησε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης μέσω του προγράμματος Erasmus+, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι «η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ επαγγελματιών του χώρου των βιβλιοθηκών, με επίκεντρο τον σύγχρονο ρόλο της βιβλιοθήκης ως χώρου γνώσης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και συνάντησης διαφορετικών κοινοτήτων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης «πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις της αντιπροσωπείας με τον Αντιδήμαρχο Λάρνακας, Ιάσωνα Ιασωνίδη, και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Λάρνακα 2030 Κέλλυ Διαπούλη, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης, συμμετοχής των πολιτών, συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων και ο ρόλος των βιβλιοθηκών στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και συμπεριληπτικής πόλης».

 

Tags

ERASMUS+
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας
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