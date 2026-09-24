Υφ. Πολιτισμού: Έληξε το θέμα της επιστολής, όχι τα υπόλοιπα - Επίκειται «διάλογος»

Ανακάλεσε τελικά την επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα των ελεγχόντων λειτουργών που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του Υφυπουργείου αλλά και στάση εργασίας των εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Παπαγεωργίου. Την ανάκληση της επίμαχης επιστολής ανακοίνωσε, χθες, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα, ερωτηθείσα σχετικά από τον «Π» στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για την παρουσίαση του Σχεδίου Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων 2026.

Απαντώντας συγκεκριμένα σε ερώτηση για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα και την ενημέρωση που είχε ζητήσει από τον γενικό διευθυντή, η κ. Παπαέλληνα ανέφερε: «Το θέμα έχει λήξει, με την έννοια ότι έχει ανακληθεί η επιστολή από τον ίδιο τον γενικό διευθυντή, οπότε το θέμα έχει λήξει».

Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη επιστολή που είχε αποσταλεί από τον κ. Παπαγεωργίου προς το Υπουργείο Οικονομικών έθετε ζήτημα συγκέντρωσης των καθηκόντων των ελεγχόντων λειτουργών στον γενικό διευθυντή.

Την περασμένη Τετάρτη, μετά τη μονόωρη στάση εργασίας του συνόλου των εργαζομένων του Υφυπουργείου, η κ. Παπαέλληνα είχε δηλώσει ότι δεν ήταν ενήμερη για την επιστολή και ότι είχε ζητήσει ενημέρωση από τον γενικό διευθυντή, προτού τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, συναντήθηκε, μάλιστα, με τους τρεις επικεφαλής των Τμημάτων, οι οποίοι έθεσαν ενώπιόν της τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Στη χθεσινή της τοποθέτηση, η κ. Παπαέλληνα επισήμανε την παρουσία στελεχών των Τμημάτων στη δημοσιογραφική διάσκεψη, καθώς παρόντες ήταν η διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, ο έφορος Κρατικού Αρχείου και εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων. «Είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε τον στρατηγικό στόχο του Υφυπουργείου μας, για να αναβαθμίσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ομάδας, τον πολιτισμό του τόπου μας», τόνισε.

Σημειώνεται, πάντως ότι ο θεσμός των ελεγχόντων λειτουργών και η ανάθεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε διευθυντές Τμημάτων δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ελέγχοντες λειτουργοί ορίζονται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισμού Νόμο, ενώ αντίστοιχη κατανομή αρμοδιοτήτων συναντάται και σε άλλα Υπουργεία και Τμήματα του Δημοσίου.

Ενδεικτικά, στον κρατικό προϋπολογισμό οι αρμοδιότητες Ελέγχοντος Λειτουργού δεν περιορίζονται στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, αλλά ασκούνται, ανάλογα με το Τμήμα και τα σχετικά κονδύλια, και από Διευθυντές επιμέρους Τμημάτων. Τέτοιες περιπτώσεις συναντώνται, μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Υγείας, όπως στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όπως στα Τμήματα Δημοσίων Έργων, Πολιτικής Αεροπορίας και Οδικών Μεταφορών.

Επίκειται διάλογος

Η ανάκληση της επιστολής δεν κλείνει, πάντως, και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν ήδη ανακύψει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού εξαιτίας κυρίως συμπεριφορών του γενικού διευθυντή, προτού καν αναλάβει καθήκοντα η κ. Παπαέλληνα. Οι εργαζόμενοι δεν είχαν θέσει μόνο το ζήτημα των ελεγχόντων λειτουργών, αλλά αναφέρθηκαν και σε «συνεχιζόμενη απαξιωτική συμπεριφορά και «εκφοβιστικό, προσβλητικό και επιθετικό περιβάλλον εργασίας». Παράπονα που αφορούσαν τον γενικό διευθυντή, είχαν τεθεί και ενώπιον της ΠΑΣΥΔΥ ήδη από τον Ιούνιο, με τον γενικό γραμματέα της συντεχνίας να το επιβεβαιώνει τότε δημόσια, στον Πολίτη 107.6 & 97.6. Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι επίκεινται περαιτέρω εξελίξεις, καθώς αναμένεται να ανοίξει διάλογος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Ως εκ τούτου, η ανάκληση της επιστολής μπορεί να κλείνει, κατά την υφυπουργό, το συγκεκριμένο ζήτημα που είχε προκύψει με τους ελέγχοντες λειτουργούς, όχι όμως και τα ευρύτερα θέματα που έχουν τεθεί για τη διοικητική λειτουργία και το εργασιακό κλίμα στο Υφυπουργείο.

Ο ίδιος πάντως ο κ.Παπαγεωργίου απέφυγε χθες όταν ρωτήθηκε από τον «Π» να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν να ανακαλέσει την επιστολή του, παραπέμποντας απλά στη πρόθεση όλων των πλευρών να προχωρήσουν σε «διάλογο».