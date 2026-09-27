Το ΕΜΣΤ κατέκτησε το Art Museum Award 2026 - Απέναντι σε Rijksmuseum και κορυφαία ευρωπαϊκά μουσεία

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας είναι ο νικητής του Art Museum Award 2026 της European Museum Academy, κατακτώντας τη διάκριση απέναντι σε μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία της Ευρώπης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Το ΕΜΣΤ είχε επιλεγεί από εννεαμελή διεθνή κριτική επιτροπή ανάμεσα στους έξι φιναλίστ του φετινού βραβείου. Μαζί του στην τελική εξάδα βρίσκονταν το Rijksmuseum και το FENIX Museum of Migration στην Ολλανδία, η National Gallery of Slovenia στη Λιουμπλιάνα, το Hastings Contemporary στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Museum Gugging στην Αυστρία.

Το Art Museum Award της European Museum Academy τοποθετεί στο επίκεντρο τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και αναζητεί ιδρύματα που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές και νέες ιδέες. Σύμφωνα με την Ακαδημία, η φετινή διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, με την κριτική επιτροπή να εστιάζει στη σταθερή και ουσιαστική σχέση των μουσείων με το κοινό τους και στον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να συνδεθεί με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του βραβείου, Samuel Gallacher, είχε επισημάνει κατά την ανακοίνωση των φιναλίστ ότι η επιτροπή αναζητά μουσεία που δεν εντυπωσιάζουν απλώς σε πρώτο επίπεδο, αλλά επιδεικνύουν αυθεντική και διαρκή εμπλοκή με το κοινό τους. Η επιτροπή αναγνώρισε στους έξι φιναλίστ την ποιότητα και τη συνάφεια των επιμελητικών πρακτικών τους με τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Η τελετή των European Museum Academy Awards φιλοξενήθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο MARQ της επαρχίας του Αλικάντε, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026.