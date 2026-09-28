Καλλιτέχνες μαζεύουν υπογραφές για απομάκρυνση του Παπαγεωργίου από το Υφ. Πολιτισμού

Διαδικτυακό petition με αίτημα την απομάκρυνση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Παπαγεωργίου, έχει αναρτηθεί υπό τον τίτλο «Ζητούμε την απομάκρυνση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

Η πρωτοβουλία εμφανίζεται με την ονομασία «Artists in despair» και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και την Υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, καλώντας καλλιτέχνες, εργαζομένους στον πολιτισμό, πολιτιστικούς φορείς και πολίτες να την υπογράψουν.

Ως αφετηρία της ανοιχτής δήλωσης τίθεται η πρόσφατη στάση εργασίας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με τον Γενικό Διευθυντή.

Οι συντάκτες διευκρινίζουν ότι δεν είναι υπάλληλοι του Υφυπουργείου και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν καταγγελίες που αφορούν το εσωτερικό εργασιακό περιβάλλον. Εκφράζουν, ωστόσο, τη στήριξή τους προς το προσωπικό και ζητούν «ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών που έχουν κατατεθεί».

Παράλληλα, καταγράφουν τη δική τους εμπειρία από τη λειτουργία του Υφυπουργείου ως άνθρωποι και φορείς του πολιτισμού. Υποστηρίζουν ότι από τον διορισμό του κ. Παπαγεωργίου παρατηρούν «αυξανόμενη αστάθεια, καθυστερήσεις, έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης και συνεχείς παρεμβάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα και διαδικασίες», οι οποίες, όπως αναφέρουν, επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα του ανεξάρτητου πολιτιστικού πεδίου.

Στην ανοιχτή δήλωση διατυπώνεται επίσης η εκτίμηση των συντακτών ότι ο Γενικός Διευθυντής «έχει υπερβεί τα όρια του διοικητικού του ρόλου», συγκεντρώνοντας, όπως υποστηρίζουν, αρμοδιότητες και εξουσίες που δεν μπορούν να συγχέονται με τον διοικητικό έλεγχο.

«Ο έλεγχος είναι απαραίτητος. Η υπέρβαση θεσμικών ρόλων και η συγκέντρωση εξουσίας δεν είναι», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα τρία αιτήματα

Μέσω του petition ζητείται η απομάκρυνση του Γιώργου Παπαγεωργίου από τη θέση του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών που έχουν κατατεθεί και η άμεση αποκατάσταση, όπως αναφέρεται, «της εύρυθμης, διαφανούς και θεσμικά ορθής λειτουργίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

Οι δημιουργοί της πρωτοβουλίας καλούν πολιτιστικούς φορείς, καλλιτέχνες, εργαζομένους στον χώρο και πολίτες που συμμερίζονται τις θέσεις αυτές να προσθέσουν την υπογραφή τους, χαρακτηρίζοντάς την δημόσια δήλωση στήριξης προς το προσωπικό του Υφυπουργείου και προς την ανάγκη για «ένα Υφυπουργείο που λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμική συνέπεια και ουσιαστικό διάλογο με τον πολιτιστικό κόσμο».

Στο στιγμιότυπο της διαδικτυακής εκστρατείας που είναι διαθέσιμο στο «Π», το petition εμφανίζεται να έχει ως στόχο τη συγκέντρωση 1.000 υπογραφών.