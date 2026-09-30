Παπαέλληνα για ΠΑΣΥΔΥ: «Είμαστε σε διάλογο, είμαστε σε καλό δρόμο, είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε λύση»

«Είμαστε σε διάλογο, είμαστε σε καλό δρόμο και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε λύση», δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα, μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Υφυπουργός έκανε λόγο για «ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση» με την Επιτροπή, ευχαριστώντας τόσο τον πρόεδρό της όσο και τα μέλη της «για την πρόσκληση και τη διαχρονικά γόνιμη συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού».

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι βασικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του Υφυπουργείου. «Στο επίκεντρο βρέθηκε η στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η πολιτιστική παιδεία, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κυπριακού πολιτισμού», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη των ανθρώπων του πολιτισμού και των δημιουργών, επισημαίνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζεται η συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς και τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών, παράλληλα με την υλοποίηση χορηγικών προγραμμάτων «για τη στήριξη και ενδυνάμωση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Η κ. Παπαέλληνα στάθηκε ειδικότερα σε δύο στοχευμένα σχέδια στήριξης που υλοποιεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ» για τις κατεχόμενες κοινότητες και το Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το Υφυπουργείο προχωρεί παράλληλα στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την αναβάθμιση μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, την προώθηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, καθώς και δράσεις που αφορούν την Κυπριακή Χειροτεχνία και το Κρατικό Αρχείο.

Αναφερόμενη στην πολιτιστική διπλωματία, είπε ότι το Υφυπουργείο δίνει «ιδιαίτερη έμφαση» στην ενίσχυσή της, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο».

«Μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες χώρες, πολιτιστικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας, αξιοποιώντας τον πολιτισμό ως κοινό πεδίο διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης», ανέφερε.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η συζήτηση στην Επιτροπή «επιβεβαιώνει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με τη Βουλή, τους πολιτιστικούς φορείς, τους δημιουργούς και όλους τους εμπλεκόμενους».

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε με συνέπεια, διαφάνεια και συγκεκριμένο σχεδιασμό, με στόχο έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή και προσβάσιμο σε όλους, που αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά και στηρίζει τους ανθρώπους που δημιουργούν το πολιτιστικό παρόν και το μέλλον της Κύπρου», δήλωσε.

Κλείνοντας, συμπεριέλαβε στους ανθρώπους που, όπως είπε, το Υφυπουργείο επιδιώκει να στηρίξει τόσο τους καλλιτέχνες όσο και το προσωπικό του.

«Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι και οι καλλιτέχνες στο σύνολό τους, αλλά και όλο το προσωπικό του Υφυπουργείου μας. Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνω ότι είμαστε σε διάλογο, είμαστε σε καλό δρόμο και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε λύση», κατέληξε.