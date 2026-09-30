Σαββίδης για Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου: «Πώς είναι δυνατόν μετά από 20 χρόνια να διαπιστώνουμε ότι οι σχεδιασμοί δεν ήταν ορθοί;»

Το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει 20 χρόνια και μόλις σήμερα να διαπιστώνεται ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί για τα ειδικά στέγαστρα προστασίας των αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου δεν ήταν ορθοί, θέτει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης.

Σε δήλωσή του μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, ο κ. Σαββίδης αναφέρει ότι τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τη νέα Υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Παπαέλληνα, και να τη συγχαρούν για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Όπως σημειώνει, με την ευκαιρία της παρουσίας της Υφυπουργού στην Επιτροπή έθεσε το ερώτημα «για το πού βρίσκονται οι σχεδιασμοί για την τοποθέτηση των ειδικών στεγάστρων προστασίας των αρχαιοτήτων παγκόσμιας σημασίας που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την ενημέρωση που έλαβε από την Υφυπουργό προκύπτει ότι οι σχεδιασμοί που είχαν εκπονηθεί το 2006 δεν μπορούν να προχωρήσουν.

«Οι σχεδιασμοί που είχαν εκπονηθεί από το 2006, δηλαδή πριν από περίπου 20 χρόνια, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ορθοί και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υλοποιηθούν, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπονηθούν νέοι σχεδιασμοί», αναφέρει.

Ο κ. Σαββίδης θέτει, ως εκ τούτου, ερωτήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και για το γεγονός ότι δεν έχει μέχρι σήμερα εξευρεθεί οριστική λύση για την προστασία των αρχαιοτήτων.

«Εύλογα, όμως, γεννάται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια και μόλις σήμερα να διαπιστώνουμε ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί δεν ήταν ορθοί; Πώς είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό έργο, που αφορά την προστασία αρχαιοτήτων παγκόσμιας σημασίας, να παραμένει για δύο δεκαετίες χωρίς να έχει εξευρεθεί η κατάλληλη και οριστική λύση;», διερωτάται.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, η εξέλιξη «προκαλεί έντονο προβληματισμό» και καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρξουν πλέον συγκεκριμένος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστική πρόοδος.

Όπως αναφέρει, στόχος θα πρέπει να είναι «να διασφαλιστεί η προστασία και ανάδειξη της μοναδικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα και να ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα για τα επόμενα βήματα», καταλήγει ο κ. Σαββίδης.